https://crimea.ria.ru/20220927/mobilizovannykh-khotyat-osvobodit-ot-peney-za-zhkkh--zakonoproekt-1124635945.html

Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект

Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект

Мобилизованных граждан и членов их семей могут освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, написал в... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T10:09

2022-09-27T10:09

2022-09-27T10:09

частичная мобилизация

общество

специальная военная операция рф на украине

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым.Мобилизованных граждан и членов их семей могут освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, написал в своем Telegram-канале Сергей Неверов.Авторами поправок выступили зампредседателя Госдума Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев.Указанные поправки были поддержаны Минстроем РФ.Данная норма будет включена в законопроект, которые упростит возврат части платежей по капремонту людям старшего возраста, у которых есть право на такую компенсацию. В частности, людям старше 70 и 80 лет более не придется самостоятельно собирать документы, эту обязанность возложат на госорганы.Какие еще социальные и денежные гарантии предоставляются мобилизованным гражданам и их семьям, читайте в материале РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ.

https://crimea.ria.ru/20220927/chto-delat-rabotodatelyu-esli-mobilizovan-sotrudnik--mintrud-1124635289.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество, специальная военная операция рф на украине, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя