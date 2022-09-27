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Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект
Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект
Мобилизованных граждан и членов их семей могут освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, написал в... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T10:09
2022-09-27T10:09
частичная мобилизация
общество
специальная военная операция рф на украине
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым.Мобилизованных граждан и членов их семей могут освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, написал в своем Telegram-канале Сергей Неверов.Авторами поправок выступили зампредседателя Госдума Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев.Указанные поправки были поддержаны Минстроем РФ.Данная норма будет включена в законопроект, которые упростит возврат части платежей по капремонту людям старшего возраста, у которых есть право на такую компенсацию. В частности, людям старше 70 и 80 лет более не придется самостоятельно собирать документы, эту обязанность возложат на госорганы.Какие еще социальные и денежные гарантии предоставляются мобилизованным гражданам и их семьям, читайте в материале РИА Новости Крым.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ.
https://crimea.ria.ru/20220927/chto-delat-rabotodatelyu-esli-mobilizovan-sotrudnik--mintrud-1124635289.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, общество, специальная военная операция рф на украине, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
Мобилизованных хотят освободить от пеней за ЖКХ – законопроект

Мобилизованных граждан и их семьи освободят от пеней за просроченные платежи по ЖКХ

10:09 27.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкПлатежные квитанции за услуги ЖКХ
Платежные квитанции за услуги ЖКХ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым.Мобилизованных граждан и членов их семей могут освободить от пеней за просроченные платежи по ЖКХ. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, написал в своем Telegram-канале Сергей Неверов.
Авторами поправок выступили зампредседателя Госдума Сергей Неверов, глава комитета по ЖКХ Сергей Пахомов и первый зампред комитета по ЖКХ Павел Качкаев.
"Внесли поправки об освобождении мобилизованных и их семей от пеней за просроченные платежи по ЖКХ на период участия в специальной военной операции", – сказано в сообщении.
Указанные поправки были поддержаны Минстроем РФ.
Данная норма будет включена в законопроект, которые упростит возврат части платежей по капремонту людям старшего возраста, у которых есть право на такую компенсацию. В частности, людям старше 70 и 80 лет более не придется самостоятельно собирать документы, эту обязанность возложат на госорганы.
Какие еще социальные и денежные гарантии предоставляются мобилизованным гражданам и их семьям, читайте в материале РИА Новости Крым.
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