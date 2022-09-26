https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html

Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям

Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям

Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T21:01

2022-09-26T21:01

2022-09-26T21:01

российская федерация (россия, рф)

общество

частичная мобилизация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, установленные Минобороны. В нескольких регионах России уже объявили о завершении мобилизационных мероприятий, в ситуациях призванных по ошибке военкоматов граждан разбираются уполномоченные лица. Остальных отправят в соединения, воинские части и подразделения Вооруженных Сил для выполнения задач командования.Какие социальные и денежные гарантии предоставляются мобилизованным гражданам и их семьям – в материале РИА Новости Крым.Финансовые гарантииПризванные на военную службу по мобилизации россияне получают статус и денежное довольствие, положенное контрактникам. Расчет довольствия будет вестись в индивидуальном порядке в зависимости от воинского звания и должности: у рядового – от 135 тысяч, у прапорщиков и офицеров – от 150-200 тысяч рублей.Кроме того, мобилизованным положены ежемесячные надбавки за выслугу лет, квалификационную категорию, за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и особые условия военной службы, за особые достижения в службе, ежегодная материальная помощь в размере одного месячного оклада денежного содержания и другие.Вместе с тем, о мерах дополнительной поддержки мобилизованных граждан заявили в регионах. Так, в Крыму и Севастополе каждому мобилизованному единовременно выплатят по 200 тысяч рублей. В Москве призывникам будут ежемесячно начислять по 50 тысяч рублей. Также выплата назначена в случае ранения от 500 тысяч до миллиона в зависимости от тяжести, если военнослужащих погибнет, семье выплатят 3 миллиона рублей. В Ленинградской области выплата положена только при ранении – от 500 тысяч до миллиона рублей. В Белгородской области, как и в Республике Адыгея, мобилизованные получат по 100 тысяч рублей.На попавших под частичную мобилизацию также распространяются льготы и социальные гарантии, положенные участникам спецоперации. Кроме того, в случае ранения бойцы получат единовременное пособие в размере 2 миллиона 968 тысяч рублей. При гибели военнослужащего его семья получить выплату в размере 7 миллионов 421 тысяч рублей.Как говорится на сайте объясняем.рф, денежные средства начисляются на персональный счет военнослужащего и по его желанию могут в полном объеме или частично переводиться членам его семьи.Трудовые гарантииРабочие места за попавшими под мобилизацию работниками сохранятся, трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты. Для этого работнику нужно предоставить работодателю копию повестки о призыве по мобилизации. Действие договора приостанавливается приказом работодателя, на основе которого бухгалтерия рассчитывает сотрудника: то есть начисляет заработную плату за все отработанные, но еще не оплаченные дни, не дожидаясь даты выплаты зарплаты. При этом, период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости, а период приостановки трудового договора в случае мобилизации – в трудовой стаж.При мобилизации сотрудника, который работает по срочному договору, проходит испытательный срок или получил уведомление о сокращении, трудовой договор также будет приостановлен.В связи с мобилизацией сотрудника работодатель должен произвести все причитающиеся ему выплаты – зарплату, командировочные, материальная помощь, отпускные и другие.Социальные гарантииВместе с денежным довольствием, приравнивание мобилизованных к контрактникам предполагает социальные гарантии – обеспечение жильем, преимущественное право на поступление в вузы, бесплатные обследования, лечение и реабилитация, бесплатное обеспечение медикаментами и продовольствием и другие.На прошлой неделе в Госдуму внесли законопроект о единовременной выплате для всех мобилизованных россиян в 300 тысяч рублей. Инициативы также подготовлены по предоставлению кредитных каникул и моратория на начисление пеней за неуплату по ЖКХ. Если проект примут, то военнослужащих освободят от уплаты процентов по ипотечным и потребительским кредитам на период мобилизации, коммунальных услуг и взносов на капитальный ремонт.Кроме того, депутаты предлагают ввести ежемесячное пособие до 3 лет для детей мобилизованных граждан РФ, пособие беременной жене мобилизованного, освобождение от налога на имущество, компенсацию 50% стоимости ОСАГО и освобождение от платы за детский сад.

https://crimea.ria.ru/20220926/kto-ne-podlezhit-chastichnoy-mobilizatsii-v-rossii-1124628878.html

https://crimea.ria.ru/20220926/chastichnaya-mobilizatsiya-minoborony-dalo-poyasnenie-o-peredvizheniyakh-grazhdan-1124630395.html

https://crimea.ria.ru/20220926/okolo-400-chelovek-v-krymu-osvobodili-ot-prizyva-po-chastichnoy-mobilizatsii-1124629635.html

https://crimea.ria.ru/20220926/narusheniya-pri-chastichnoy-mobilizatsii-reaktsiya-kremlya-1124626740.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), общество, частичная мобилизация