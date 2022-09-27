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Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение
Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение
Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:13
крым
прокуратура республики крым
армянск
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из Армянска. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.Инцидент произошел в апреле. После этого житель Армянска в очередной раз стал фигурантом уголовного дела.Водитель уже попадал в поле зрение полиции как раз в связи с пьяным вождением, тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование и был "подвергнут административному наказанию", уточнили в прокуратуре. Кроме того, выяснилось, что мужчина был условно осужден за незаконный оборот наркотиков – известны несколько эпизодов с его участием.С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Приговор еще не вступил в законную силу.Ранее в севастопольской прокуратуре сообщили, что местный житель получил 5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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крым, прокуратура республики крым, армянск
Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение

Крымчанин получил почти 5 лет колонии за повторное пьяное вождение – прокуратура

17:13 27.09.2022
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКресло судьи в зале заседаний
Кресло судьи в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из Армянска. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.
"Мужчина сел за руль автомобиля в Армянске в состоянии опьянения и доехал до Севастополя, после чего был остановлен сотрудниками ДПС <...> и отстранен от управления транспортным средством", – сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в апреле. После этого житель Армянска в очередной раз стал фигурантом уголовного дела.
Водитель уже попадал в поле зрение полиции как раз в связи с пьяным вождением, тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование и был "подвергнут административному наказанию", уточнили в прокуратуре. Кроме того, выяснилось, что мужчина был условно осужден за незаконный оборот наркотиков – известны несколько эпизодов с его участием.
С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее в севастопольской прокуратуре сообщили, что местный житель получил 5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир.
 
КрымПрокуратура Республики КрымАрмянск
 
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