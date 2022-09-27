https://crimea.ria.ru/20220927/krymchanin-poluchil-pochti-5-let-za-povtornoe-pyanoe-vozhdenie-1124642579.html
Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение
Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение
Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:13
2022-09-27T17:13
крым
прокуратура республики крым
армянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из Армянска. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.Инцидент произошел в апреле. После этого житель Армянска в очередной раз стал фигурантом уголовного дела.Водитель уже попадал в поле зрение полиции как раз в связи с пьяным вождением, тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование и был "подвергнут административному наказанию", уточнили в прокуратуре. Кроме того, выяснилось, что мужчина был условно осужден за незаконный оборот наркотиков – известны несколько эпизодов с его участием.С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Приговор еще не вступил в законную силу.Ранее в севастопольской прокуратуре сообщили, что местный житель получил 5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир.
крым
армянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_2d003054a9d8e0a721518112da8e5343.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, прокуратура республики крым, армянск
Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение
Крымчанин получил почти 5 лет колонии за повторное пьяное вождение – прокуратура
СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из Армянска. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.
"Мужчина сел за руль автомобиля в Армянске в состоянии опьянения и доехал до Севастополя, после чего был остановлен сотрудниками ДПС <...> и отстранен от управления транспортным средством", – сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел в апреле. После этого житель Армянска в очередной раз стал фигурантом уголовного дела.
Водитель уже попадал в поле зрение полиции как раз в связи с пьяным вождением, тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование и был "подвергнут административному наказанию", уточнили в прокуратуре. Кроме того, выяснилось, что мужчина был условно осужден за незаконный оборот наркотиков – известны несколько эпизодов с его участием.
С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее в севастопольской прокуратуре сообщили
, что местный житель получил 5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир.