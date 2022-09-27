https://crimea.ria.ru/20220927/krymchanin-poluchil-pochti-5-let-za-povtornoe-pyanoe-vozhdenie-1124642579.html

Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение

Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Крымчанин получил почти 5 лет за повторное пьяное вождение

Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T17:13

2022-09-27T17:13

2022-09-27T17:13

крым

прокуратура республики крым

армянск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 сен – РИА Новости Крым. Повторное пьяное вождение обернулось для молодого крымчанина почти пятью годами лишения свободы, его задержали и осудили в Севастополе, куда он прибыл из Армянска. Об этом сообщили в пресс-службе севастопольской прокуратуры.Инцидент произошел в апреле. После этого житель Армянска в очередной раз стал фигурантом уголовного дела.Водитель уже попадал в поле зрение полиции как раз в связи с пьяным вождением, тогда он отказался проходить медицинское освидетельствование и был "подвергнут административному наказанию", уточнили в прокуратуре. Кроме того, выяснилось, что мужчина был условно осужден за незаконный оборот наркотиков – известны несколько эпизодов с его участием.С учетом всех обстоятельств суд назначил ему наказание в виде 4 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Также на три года он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Приговор еще не вступил в законную силу.Ранее в севастопольской прокуратуре сообщили, что местный житель получил 5 лет колонии за пьяное ДТП, в котором погиб пассажир.

крым

армянск

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, прокуратура республики крым, армянск