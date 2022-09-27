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Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости Крым, 27.09.2022
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Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных
Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных
Госдума приняла законопроект о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу россиян, касающийся сохранения рабочих мест и трудового стажа. Об этом... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T15:09
2022-09-27T15:32
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Госдума приняла законопроект о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу россиян, касающийся сохранения рабочих мест и трудового стажа. Об этом сообщает РИА Новости.После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же фирму или организацию и на ту же должность, где он работал до призыва. Трудовой договор с ним приостанавливается, но не расторгается. Однако если сотрудник не выйдет на работу в течение трех месяцев после возвращения со службы, то работодатель будет вправе разорвать контракт.Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного на работу. При этом о своем возвращении он должен будет сообщить работодателю за три рабочих дня. На время отсутствия мобилизованного сотрудника работодатель вправе нанять на его место другого человека - по срочному контракту.Кроме того, в документе прописано, что до "заморозки" действия трудового договора работодатель обязан выплатить мобилизованному всю зарплату и причитающиеся выплаты за предшествующий период работы.После возвращения мобилизованный работник в течение полугода может получить ежегодный оплачиваемый отпуск, причем, в любое удобное для него время. Трудовой стаж, а также стаж по специальности засчитывается и после приостановки действия трудового договора.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.Все о частичной мобилизации читайте по ссылке &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizatsiya-v-rossii-chto-polozheno-prizvannym-i-ikh-semyam-1124631289.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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news.crimea@rian.ru
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60
частичная мобилизация
Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных

Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

15:09 27.09.2022 (обновлено: 15:32 27.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевТрудовой кодекс РФ
Трудовой кодекс РФ - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Госдума приняла законопроект о трудовых гарантиях мобилизованных на военную службу россиян, касающийся сохранения рабочих мест и трудового стажа. Об этом сообщает РИА Новости.
После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же фирму или организацию и на ту же должность, где он работал до призыва. Трудовой договор с ним приостанавливается, но не расторгается. Однако если сотрудник не выйдет на работу в течение трех месяцев после возвращения со службы, то работодатель будет вправе разорвать контракт.
Действие трудового договора возобновляется в день выхода мобилизованного на работу. При этом о своем возвращении он должен будет сообщить работодателю за три рабочих дня. На время отсутствия мобилизованного сотрудника работодатель вправе нанять на его место другого человека - по срочному контракту.
Кроме того, в документе прописано, что до "заморозки" действия трудового договора работодатель обязан выплатить мобилизованному всю зарплату и причитающиеся выплаты за предшествующий период работы.
После возвращения мобилизованный работник в течение полугода может получить ежегодный оплачиваемый отпуск, причем, в любое удобное для него время. Трудовой стаж, а также стаж по специальности засчитывается и после приостановки действия трудового договора.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. В качестве меры поддержки военнослужащих и их семей установлены социальные и денежные гарантии.
Отправка призывников - РИА Новости, 1920, 26.09.2022
Вчера, 21:01
Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
Все о частичной мобилизации читайте по ссылке >>
Частичная мобилизация
 
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