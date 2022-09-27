https://crimea.ria.ru/20220927/chto-delat-rabotodatelyu-esli-mobilizovan-sotrudnik--mintrud-1124635289.html

Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд

Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд

Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный... РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-27T09:48

2022-09-27T09:48

2022-09-27T09:48

частичная мобилизация

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный трудовой договор также приостанавливается. Эта и другие рекомендации, направленные в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, опубликованы на сайте Минтруда РФ.На основании повестки работодатель издает приказ о приостановлении договора и производит все выплаты, положенные работнику на текущий момент: зарплату за все отработанные дни, командировочные расходы, поощрительные и премиальные выплаты, если такие предусмотрены. Компенсация за неиспользованные дни отпуска производится по заявлению работника.Ранее сообщалось о разработке правительством дополнительных мер поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты, а период военной службы засчитают в страховой стаж.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.

https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html

https://crimea.ria.ru/20220927/mintsifry-rekomendovalo-osvobodit-ot-mobilizatsii-195-spetsialnostey-1124634892.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, общество