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Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T09:48
2022-09-27T09:48
2022-09-27T09:48
частичная мобилизация
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный трудовой договор также приостанавливается. Эта и другие рекомендации, направленные в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, опубликованы на сайте Минтруда РФ.На основании повестки работодатель издает приказ о приостановлении договора и производит все выплаты, положенные работнику на текущий момент: зарплату за все отработанные дни, командировочные расходы, поощрительные и премиальные выплаты, если такие предусмотрены. Компенсация за неиспользованные дни отпуска производится по заявлению работника.Ранее сообщалось о разработке правительством дополнительных мер поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты, а период военной службы засчитают в страховой стаж.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html
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частичная мобилизация, общество
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
Минтруд разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым.
Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный трудовой договор также приостанавливается. Эта и другие рекомендации, направленные в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, опубликованы на сайте Минтруда РФ
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"Для приостановления трудового договора сотруднику нужно принести повестку из военкомата или предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван. Дистанционные работники, и те, кто участвует в электронном кадровом документообороте, должны направить работодателю скан повестки", - сказано в рекомендациях.
На основании повестки работодатель издает приказ о приостановлении договора и производит все выплаты, положенные работнику на текущий момент: зарплату за все отработанные дни, командировочные расходы, поощрительные и премиальные выплаты, если такие предусмотрены. Компенсация за неиспользованные дни отпуска производится по заявлению работника.
"Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях. На время приостановки трудового договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников", - сказано в письме.
Ранее сообщалось о разработке правительством дополнительных мер поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты, а период военной службы засчитают в страховой стаж.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.