Рейтинг@Mail.ru
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220927/chto-delat-rabotodatelyu-esli-mobilizovan-sotrudnik--mintrud-1124635289.html
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный... РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-27T09:48
2022-09-27T09:48
частичная мобилизация
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124630376_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f6d14a6939f426f7d25543786a2979a3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный трудовой договор также приостанавливается. Эта и другие рекомендации, направленные в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, опубликованы на сайте Минтруда РФ.На основании повестки работодатель издает приказ о приостановлении договора и производит все выплаты, положенные работнику на текущий момент: зарплату за все отработанные дни, командировочные расходы, поощрительные и премиальные выплаты, если такие предусмотрены. Компенсация за неиспользованные дни отпуска производится по заявлению работника.Ранее сообщалось о разработке правительством дополнительных мер поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты, а период военной службы засчитают в страховой стаж.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220927/aksenov-rasskazal-kto-iz-uchastnikov-svo-smozhet-poluchit-uchastok-v-krymu-1124634369.html
https://crimea.ria.ru/20220927/mintsifry-rekomendovalo-osvobodit-ot-mobilizatsii-195-spetsialnostey-1124634892.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124630376_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bbfd38d98126df110fdeda44f5840956.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
частичная мобилизация, общество
Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд

Минтруд разъяснил действия работодателей в случае мобилизации сотрудника

09:48 27.09.2022
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧастичная мобилизация в России
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен - РИА Новости Крым. Мобилизованный сотрудник не может быть уволен. Его трудовой договор будет приостановлен на время службы, а работодатель сохранит за ним рабочее место. Срочный трудовой договор также приостанавливается. Эта и другие рекомендации, направленные в Федерацию независимых профсоюзов России и Российский союз промышленников и предпринимателей, опубликованы на сайте Минтруда РФ.
"Для приостановления трудового договора сотруднику нужно принести повестку из военкомата или предоставить работодателю копию повестки, если работник уже призван. Дистанционные работники, и те, кто участвует в электронном кадровом документообороте, должны направить работодателю скан повестки", - сказано в рекомендациях.
На основании повестки работодатель издает приказ о приостановлении договора и производит все выплаты, положенные работнику на текущий момент: зарплату за все отработанные дни, командировочные расходы, поощрительные и премиальные выплаты, если такие предусмотрены. Компенсация за неиспользованные дни отпуска производится по заявлению работника.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
08:22
Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму
"Все работники, призванные по мобилизации с 21 сентября 2022 года, могут вернуться на рабочее место на прежних условиях. На время приостановки трудового договора работодатель может заключать срочные трудовые договоры и принимать на работу временных сотрудников", - сказано в письме.
Ранее сообщалось о разработке правительством дополнительных мер поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты, а период военной службы засчитают в страховой стаж.
Отправка призывников в армию - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
09:23
Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
 
Частичная мобилизацияОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Что делать работодателю, если мобилизован сотрудник — Минтруд
09:37Украина блокирует въезд в Запорожскую область
09:31В Крыму с начала года отдохнули более 5 млн туристов
09:23Минцифры рекомендовало освободить от мобилизации 195 специальностей
09:00Маргарита Симоньян вошла в список бизнес-лидеров страны
08:33Банк отказал в кредитных каникулах мобилизованному – куда обращаться
08:22Аксенов рассказал, кто из участников СВО сможет получить участок в Крыму
08:19"Наши по нам же стрелять не могут": как менялись настроения в Чернобаевке
08:00Сотрудники "России сегодня" вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
07:03В Мариуполе готовят к сдаче полмиллиона "квадратов" жилья
03:24Политолог уличила Запад в избирательной "демократии" по референдумам
00:01Складываем зонтики: прогноз погоды для Крыма на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 27 сентября
22:53Трагедия в Ижевске: число погибших выросло до 17 человек
22:29Снижение давления зафиксировали на обеих нитках "Северного потока"
22:04Главные новости и заявления дня: 26 сентября
21:57Женщинам с какими именами не везет в любви
21:38Как мобилизованные смогут получить кредитные каникулы
21:14Переговоры Путина и Зеленского: зачем Эрдогану диалог Украины и России
21:01Мобилизация в России: что положено призванным и их семьям
Лента новостейМолния