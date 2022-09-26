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Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые" - РИА Новости Крым, 26.09.2022
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Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"
Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые" - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"
Внеочередные парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье в Италии, выиграла правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии"... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T13:20
2022-09-26T13:21
италия
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье в Италии, выиграла правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, сообщает РИА Новости.Правоцентристская коалиция, включающая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", победила впервые со времен Второй мировой войны.Отмечается, что на выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате – сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.Предполагается, что 45-летнюю Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост главы правительства, и эксперты считают, что у нее есть все шансы стать им. В таком случае Мелони будет первой в истории Италии женщиной на этом посту.По мнению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, выбор в Италии не повлияют на общую политику ЕС в отношении России, однако сама такая победа является ударом "по либеральному монолиту евроимперии".Ранее сообщалось, что в Италии подписывают петицию за расследование военных преступлений ВСУ в Донбассе.
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италия, политика, в мире
Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"

Парламентские выборы в Италии выиграла правоцентристская коалиция во главе с Мелони

13:20 26.09.2022 (обновлено: 13:21 26.09.2022)
 
© Flickr/ madcowkФлаг Италии. Архивное фото
Флаг Италии. Архивное фото
© Flickr/ madcowk
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье в Италии, выиграла правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, сообщает РИА Новости.
Правоцентристская коалиция, включающая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", победила впервые со времен Второй мировой войны.
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Отмечается, что на выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате – сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.
Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.
Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.
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Предполагается, что 45-летнюю Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост главы правительства, и эксперты считают, что у нее есть все шансы стать им. В таком случае Мелони будет первой в истории Италии женщиной на этом посту.
По мнению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, выбор в Италии не повлияют на общую политику ЕС в отношении России, однако сама такая победа является ударом "по либеральному монолиту евроимперии".
"Парадоксально, но правые националистические партии сейчас дают шансы для сохранения демократии в ЕС", – отметил политик.
Ранее сообщалось, что в Италии подписывают петицию за расследование военных преступлений ВСУ в Донбассе.
 
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