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Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"

Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые" - РИА Новости Крым, 26.09.2022

Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"

Внеочередные парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье в Италии, выиграла правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии"... РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T13:20

2022-09-26T13:20

2022-09-26T13:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Внеочередные парламентские выборы, прошедшие в минувшее воскресенье в Италии, выиграла правоцентристская коалиция во главе с лидером партии "Братья Италии" Джорджей Мелони, сообщает РИА Новости.Правоцентристская коалиция, включающая партии "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" и "Мы, умеренные", победила впервые со времен Второй мировой войны.Отмечается, что на выборах в палату депутатов альянс партий "Братья Италии", "Лига", "Вперед, Италия" "Мы, умеренные" получил 43,9% голосов. В верхней палате – сенате – правоцентристские силы набрали почти 44,2% голосов. Правая партия Джорджи Мелони "Братья Италии" с 26,1% показала лучший результат из отдельных политических сил.Левоцентристская коалиция получила чуть более 26% голосов в обеих палатах парламента. Ее ведущий игрок, Демократическая партия, набрала около 19%.Третьей по популярности политической силой стала "Движение 5 звезд", голоса за него отдали чуть более 15% избирателей.Первое заседание парламента нового созыва намечено на 13 октября.Предполагается, что 45-летнюю Джорджу Мелони выдвинут кандидатом на пост главы правительства, и эксперты считают, что у нее есть все шансы стать им. В таком случае Мелони будет первой в истории Италии женщиной на этом посту.По мнению вице-спикера Совета Федерации РФ Константина Косачева, выбор в Италии не повлияют на общую политику ЕС в отношении России, однако сама такая победа является ударом "по либеральному монолиту евроимперии".Ранее сообщалось, что в Италии подписывают петицию за расследование военных преступлений ВСУ в Донбассе.

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