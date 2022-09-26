https://crimea.ria.ru/20220926/v-kerchi-pyanyy-muzhchina-ugnal-i-razbil-mashinu-tovarischa-1124629434.html

В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища

В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища - РИА Новости Крым, 26.09.2022

В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища

В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T17:22

2022-09-26T17:22

2022-09-26T17:22

ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.С заявлением о краже авто в полицию обратился 52-летний местный житель. По его словам, машина была припаркована недалеко от дома, стоимость ущерба владелец оценил в 12 тысяч рублей. И машину, и подозреваемого правоохранители задержали по горячим следам."Злоумышленником оказался коллега потерпевшего, временно проживающий в его доме. Молодой человек ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Задержанный рассказал, что употребил большое количество спиртных напитков и в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться по ночному городу. Так как коллеги в это время дома не было, а ключи от его автомобиля находились по месту жительства, у него возник умысел на хищение его машины", - говорится в сообщении.Со слов молодого человека, во время езды он превышал скорость, и в какой-то момент не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.Подозреваемый свою вину в угоне признал. Машина возвращена законному владельцу.Правоохранители возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

https://crimea.ria.ru/20220627/proekhal-30-metrov-i-zaglokh-v-krymu-gore-ugonschiku-grozit-tyurma-1123671061.html

https://crimea.ria.ru/20220609/v-krymu-18-letniy-retsidivist-ugnal-mashinu-i-razbil-ee-v-dtp-1123494771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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