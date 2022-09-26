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В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T17:22
2022-09-26T17:22
2022-09-26T17:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.С заявлением о краже авто в полицию обратился 52-летний местный житель. По его словам, машина была припаркована недалеко от дома, стоимость ущерба владелец оценил в 12 тысяч рублей. И машину, и подозреваемого правоохранители задержали по горячим следам."Злоумышленником оказался коллега потерпевшего, временно проживающий в его доме. Молодой человек ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Задержанный рассказал, что употребил большое количество спиртных напитков и в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться по ночному городу. Так как коллеги в это время дома не было, а ключи от его автомобиля находились по месту жительства, у него возник умысел на хищение его машины", - говорится в сообщении.Со слов молодого человека, во время езды он превышал скорость, и в какой-то момент не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.Подозреваемый свою вину в угоне признал. Машина возвращена законному владельцу.Правоохранители возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20220627/proekhal-30-metrov-i-zaglokh-v-krymu-gore-ugonschiku-grozit-tyurma-1123671061.html
https://crimea.ria.ru/20220609/v-krymu-18-letniy-retsidivist-ugnal-mashinu-i-razbil-ee-v-dtp-1123494771.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
В Керчи пьяный рецидивист угнал машину приятеля и разбил ее в ДТП
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
С заявлением о краже авто в полицию обратился 52-летний местный житель. По его словам, машина была припаркована недалеко от дома, стоимость ущерба владелец оценил в 12 тысяч рублей. И машину, и подозреваемого правоохранители задержали по горячим следам.
"Злоумышленником оказался коллега потерпевшего, временно проживающий в его доме. Молодой человек ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Задержанный рассказал, что употребил большое количество спиртных напитков и в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться по ночному городу. Так как коллеги в это время дома не было, а ключи от его автомобиля находились по месту жительства, у него возник умысел на хищение его машины", - говорится в сообщении.
Со слов молодого человека, во время езды он превышал скорость, и в какой-то момент не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
"Понимая грозящие последствия того, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, да еще и не имея водительского удостоверения, злоумышленник вылез через водительское окно и поторопился покинуть место ДТП, отправившись домой. Там он и был позднее задержан сотрудниками полиции", - отметили в ведомстве.
Подозреваемый свою вину в угоне признал. Машина возвращена законному владельцу.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.