Рейтинг@Mail.ru
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20220926/v-kerchi-pyanyy-muzhchina-ugnal-i-razbil-mashinu-tovarischa-1124629434.html
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища - РИА Новости Крым, 26.09.2022
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T17:22
2022-09-26T17:22
ситуация на дорогах крыма
крым
происшествия
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124629415_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_265ead5d8c5faff2d90153fb704fc1ac.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.С заявлением о краже авто в полицию обратился 52-летний местный житель. По его словам, машина была припаркована недалеко от дома, стоимость ущерба владелец оценил в 12 тысяч рублей. И машину, и подозреваемого правоохранители задержали по горячим следам."Злоумышленником оказался коллега потерпевшего, временно проживающий в его доме. Молодой человек ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Задержанный рассказал, что употребил большое количество спиртных напитков и в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться по ночному городу. Так как коллеги в это время дома не было, а ключи от его автомобиля находились по месту жительства, у него возник умысел на хищение его машины", - говорится в сообщении.Со слов молодого человека, во время езды он превышал скорость, и в какой-то момент не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.Подозреваемый свою вину в угоне признал. Машина возвращена законному владельцу.Правоохранители возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
https://crimea.ria.ru/20220627/proekhal-30-metrov-i-zaglokh-v-krymu-gore-ugonschiku-grozit-tyurma-1123671061.html
https://crimea.ria.ru/20220609/v-krymu-18-letniy-retsidivist-ugnal-mashinu-i-razbil-ee-v-dtp-1123494771.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/1a/1124629415_128:0:800:504_1920x0_80_0_0_528c52b0c7780ddb28e634e9b2b4ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, происшествия, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища

В Керчи пьяный рецидивист угнал машину приятеля и разбил ее в ДТП

17:22 26.09.2022
 
© МВД по Республике КрымВ Керчи мужчина разбил угнанную машину
В Керчи мужчина разбил угнанную машину
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. В Керчи задержали 26-летнего мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля ВАЗ-210130 у своего коллеги. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
С заявлением о краже авто в полицию обратился 52-летний местный житель. По его словам, машина была припаркована недалеко от дома, стоимость ущерба владелец оценил в 12 тысяч рублей. И машину, и подозреваемого правоохранители задержали по горячим следам.
Угон автомобиля. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.06.2022
27 июня, 15:19
Проехал 30 метров и заглох: в Крыму горе-угонщику грозит тюрьма
"Злоумышленником оказался коллега потерпевшего, временно проживающий в его доме. Молодой человек ранее неоднократно судим за совершение имущественных преступлений. Задержанный рассказал, что употребил большое количество спиртных напитков и в состоянии алкогольного опьянения решил прокатиться по ночному городу. Так как коллеги в это время дома не было, а ключи от его автомобиля находились по месту жительства, у него возник умысел на хищение его машины", - говорится в сообщении.
Со слов молодого человека, во время езды он превышал скорость, и в какой-то момент не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.
"Понимая грозящие последствия того, что он сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, да еще и не имея водительского удостоверения, злоумышленник вылез через водительское окно и поторопился покинуть место ДТП, отправившись домой. Там он и был позднее задержан сотрудниками полиции", - отметили в ведомстве.
Разбитый ВАЗ, угнанный 18-летним парнем в Крыму
9 июня, 15:47Ситуация на дорогах Крыма
В Крыму 18-летний рецидивист угнал машину и разбил ее в ДТП
Подозреваемый свою вину в угоне признал. Машина возвращена законному владельцу.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Нарушителю грозит до пяти лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымПроисшествияМВД по Республике КрымСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТП
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:52Около 400 человек в Крыму освободили от призыва по частичной мобилизации
17:22В Керчи пьяный мужчина угнал и разбил машину товарища
17:07В Севастополе заканчивается призыв по частичной мобилизации – Развожаев
16:48Жертвами стрельбы в школе в Ижевске стали уже 15 человек
16:29Стало известно о состоянии раненого военкома Усть-Илимска
16:16В Севастополе мобилизованные резервисты принесли присягу России
15:39На одной из ниток "Северного потока – 2" произошло ЧП
15:29Когда первая группа резервистов покинет Севастополь
15:04Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
14:45Женщина погибла под колесами иномарки в Крыму
14:34Ростуризм выдаст 166 млрд руб. кредитов на обновление гостиничных номеров
13:59Нарушения при частичной мобилизации: реакция Кремля
13:46Трагедия в Ижевске: при стрельбе в школе 13 погибших, объявлен траур
13:38Крымчанин из ревности сжег имущество подруги, ущерб составил 15 млн руб.
13:26Стрельбу в школе Ижевска устроил ее выпускник – СК
13:20Выборы в Италии впервые со времен Второй мировой войны выиграли "правые"
12:33ВС России уничтожили 100 наемников "Иностранного легиона"
12:16ВСУ обстреляли дачный поселок в районе Запорожской АЭС - МО РФ
12:10Южная Осетия поддерживает референдумы в ЛДНР и освобожденных регионах
12:03Эрдоган хочет провести переговоры с Путиным и Зеленским
Лента новостейМолния