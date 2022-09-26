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Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
Подозреваемый в расстреле взрослых и детей в школе Ижевска состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T15:04
2022-09-26T15:04
2022-09-26T15:09
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Подозреваемый в расстреле взрослых и детей в школе Ижевска состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. Об этом сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов.Трагедия произошла в понедельник утром в школе №88. Выпускник этой школы – Артем Казанцев 1998 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. СК ранее сообщил о девяти жертвах, позже количество погибших выросло до 13.После массового убийства преступник покончил с собой, уточнил глава республики. Сейчас следственные органы проводят необходимые мероприятия по месту его жительства, уточнил Бречалов.Он отметил, что из 23 раненых стрелком, которые сейчас находятся в больницах, 20 – дети. Состояние их всех оценивается медиками как тяжелое или средней тяжести. Большинству необходимые операции уже проведены."Будем надеяться, что мы спасем тех, кого можем спасти", – сказал Бречалов.Он подчеркнул, что больницы обеспечены всем необходимым, "никаких проблем с кровью с лекарствами нет". Кроме того, по поручения президента РФ в Ижевск направился борт со специалистами, психологами и дополнительными средствами. Также в городе ожидают прибытия министров просвещения и здравоохранения России.Занятия во всех в школах сегодня отменены.По словам Бречалова, школа № 88, в которой произошла трагедия, крупное образовательное учреждение, в ней обучаются 1 200 учеников.
https://crimea.ria.ru/20220926/tragediya-v-izhevske-pri-strelbe-v-shkole-13-pogibshikh-obyavlen-traur-1124626553.html
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происшествия, новости
Устроивший стрельбу в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
Глава Удмуртии: подозреваемый в стрельбе в школе Ижевска состоял на учете в психдиспансере
15:04 26.09.2022 (обновлено: 15:09 26.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Подозреваемый в расстреле взрослых и детей в школе Ижевска состоял на учете в психоневрологическом диспансере и, предположительно, придерживался нацистской идеологии. Об этом сообщил глава Удмуртской республики Александр Бречалов.
Трагедия произошла
в понедельник утром в школе №88. Выпускник
этой школы – Артем Казанцев 1998 года рождения – открыл огонь по ученикам и педагогам, в результате чего погибли и пострадали дети, учителя и охранники. СК ранее сообщил о девяти жертвах
, позже количество погибших выросло до 13
.
"Мы знаем, что он находился на учете в психоневрологическом диспансере. Есть предположения, что он придерживался нацистской идеологии, потому что был в майке с нацистской символикой, в балаклаве", – сказал Бречалов.
После массового убийства преступник покончил с собой, уточнил глава республики. Сейчас следственные органы проводят необходимые мероприятия по месту его жительства, уточнил Бречалов.
Он отметил, что из 23 раненых стрелком, которые сейчас находятся в больницах, 20 – дети. Состояние их всех оценивается медиками как тяжелое или средней тяжести. Большинству необходимые операции уже проведены.
"Будем надеяться, что мы спасем тех, кого можем спасти", – сказал Бречалов.
Он подчеркнул, что больницы обеспечены всем необходимым, "никаких проблем с кровью с лекарствами нет". Кроме того, по поручения президента РФ в Ижевск направился борт со специалистами, психологами и дополнительными средствами. Также в городе ожидают прибытия министров просвещения и здравоохранения России.
Занятия во всех в школах сегодня отменены.
По словам Бречалова, школа № 88, в которой произошла трагедия, крупное образовательное учреждение, в ней обучаются 1 200 учеников.
"Она была обеспечена не только охраной, но и всем и необходимыми мерами безопасности. По моей информации, охрану обеспечивал ЧОП в соответствии с заключенным договором", – сказал глава республики.