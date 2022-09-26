https://crimea.ria.ru/20220926/po-lnr-za-tri-dnya-vypustili-62-rakety-himars-1124623964.html

По ЛНР за три дня выпустили 62 ракеты HIMARS

По ЛНР за три дня выпустили 62 ракеты HIMARS - РИА Новости Крым, 26.09.2022

По ЛНР за три дня выпустили 62 ракеты HIMARS

По территории Луганской Народной Республики украинские войска выпустили за три дня 62 ракеты РСЗО HIMARS. Об этом со ссылкой на главу МИД ЛНР Владислава Дейнего РИА Новости Крым, 26.09.2022

2022-09-26T11:11

2022-09-26T11:11

2022-09-26T11:12

луганская народная республика (лнр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. По территории Луганской Народной Республики украинские войска выпустили за три дня 62 ракеты РСЗО HIMARS. Об этом со ссылкой на главу МИД ЛНР Владислава Дейнего сообщает РИА Новости.Референдум по вопросу о вхождении в состав России проходит в Запорожской и Херсонской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках. Он стартовал 23 сентября и продлится до 27. С инициативой немедленного проведения плебисцита к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. Президент Владимир Путин заявил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

https://crimea.ria.ru/20220926/vsu-obstrelyali-izbiratelnyy-uchastok-v-rubezhnom-1124621538.html

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луганская народная республика (лнр), происшествия, всу (вооруженные силы украины)