https://crimea.ria.ru/20220926/mobilizovannym-rossiyanam-sokhranyat-rabotu-i-zaschitayut-sluzhbu-v-stazh-1124624457.html
Мобилизованным россиянам сохранят работу и засчитают службу в стаж
Мобилизованным россиянам сохранят работу и засчитают службу в стаж - РИА Новости Крым, 26.09.2022
Мобилизованным россиянам сохранят работу и засчитают службу в стаж
Правительство разработает дополнительные меры поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не... РИА Новости Крым, 26.09.2022
2022-09-26T11:40
2022-09-26T11:40
2022-09-26T11:46
российская федерация (россия, рф)
частичная мобилизация
общество
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СИМЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Правительство разработает дополнительные меры поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты, а период военной службы засчитают в страховой стаж, сообщает пресс-служба правительства РФ."Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы", – цитирует пресс-служба главу кабмина Михаила Мишустина.Со ссылкой на вице-премьера правительства Татьяну Голикову сообщается и о других трудовых гарантиях для мобилизованных работников. В частности, период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии, работники получат статус военнослужащих, им предоставят все гарантии служащих по контракту.Отмечается, что речь идет не только о тех, кто призван по повестке, но и о добровольцах. Кроме того, поправки в законодательство, которые будут рассмотрены и внесены в ближайшее время, предусматривают особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан:"Речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам. Прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия", - сообщает пресс-служба кабмина.Ранее в Госдуму внесли законопроект о заморозке выплат по кредитам для участников спецоперации. В случае гибели или ранения бойца его обязанности по кредитам и обязанности по кредитам находящихся на его иждивении лиц будут прекращены.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220925/razvozhaev-poyasnil-status-mobilizovannykh-voennoobyazannykh-1124618538.html
https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html
https://crimea.ria.ru/20220923/pri-kakikh-usloviyakh-rabotodatel-mozhet-uvolit-mobilizovannogo-rabotnika-1124605375.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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российская федерация (россия, рф), частичная мобилизация, общество
Мобилизованным россиянам сохранят работу и засчитают службу в стаж
Мобилизованным гарантируют сохранение рабочих мест, служба войдет в страховой стаж
11:40 26.09.2022 (обновлено: 11:46 26.09.2022)
СИМЕРОПОЛЬ, 26 сен - РИА Новости Крым. Правительство разработает дополнительные меры поддержки для работников, попавших под частичную мобилизацию. Их трудовые договоры будут приостановлены, но не расторгнуты, а период военной службы засчитают в страховой стаж, сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Рабочее место за сотрудником сохранится, и он сможет вернуться к своим привычным обязанностям на том же самом предприятии, что и до службы", – цитирует пресс-служба главу кабмина Михаила Мишустина.
Со ссылкой на вице-премьера правительства Татьяну Голикову сообщается и о других трудовых гарантиях для мобилизованных работников. В частности, период прохождения военной службы включается в страховой стаж для назначения пенсии, работники получат статус военнослужащих, им предоставят все гарантии служащих по контракту.
Отмечается, что речь идет не только о тех, кто призван по повестке, но и о добровольцах. Кроме того, поправки в законодательство, которые будут рассмотрены и внесены в ближайшее время, предусматривают особые трудовые гарантии для членов семей мобилизованных граждан:
"Речь идет о родителях детей до 14 лет. Если один родитель мобилизован, то в отношении второго предлагается ввести запрет на привлечение без его согласия к сверхурочным, командировкам. Прорабатываются поправки о списках работ, с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия", - сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о заморозке выплат по кредитам
для участников спецоперации. В случае гибели или ранения бойца его обязанности по кредитам и обязанности по кредитам находящихся на его иждивении лиц будут прекращены.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти Крыма приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.