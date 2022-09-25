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Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ

Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Во что верят жители Херсонской области, голосуя за присоединение к РФ

Жители освобожденного села Александровка, которое ранее отосилось к Николаевской области, а теперь входит в Херсонскую область, голосуют на референдуме за... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T18:21

2022-09-25T18:21

2022-09-25T19:12

херсонская область

общество

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Жители освобожденного села Александровка, которое ранее отосилось к Николаевской области, а теперь входит в Херсонскую область, голосуют на референдуме за вхождение в состав Российской Федерации и надеются на лучшее. Об этом журналистам РИА Новости Крым рассказали голосующие.По словам главы Александровского муниципального округа Ольги Полосухиной, жители не сразу прониклись полученной от России поддержкой, однако, постепенно поставки гуманитарного груза начали вызывать доверие."Сейчас я получаю десять тысяч, в пересчете это 6 тысяч гривен. А раньше пенсия была 2100 в гривнах. Так что разница очень большая", – добавила жительница села.Другая жительница Александровки выразила надежду на то, что теперь у детей и внуков будет возможность зарабатывать, не уезжая при этом за границу, как это было в годы ее молодости."Чувства смешанные, домой возвращаемся. Мы долго этого ждали", – отметил мужчина, который пришел на избирательный участок для голосования.Ранее наблюдатель от Белоруссии Сергей Лущ заявил, что референдум в Донбассе беспрецедентное событие в политической истории, которое изменит ее для всего мира.

https://crimea.ria.ru/20220923/v-nadezhde-na-svetloe-buduschee-kak-golosuet-kherson--video-1124600570.html

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херсонская область, общество, политика