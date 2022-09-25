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В ДНР выявили агентурную сеть, готовившую теракты на референдуме - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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В ДНР выявили агентурную сеть, готовившую теракты на референдуме
В ДНР выявили агентурную сеть, готовившую теракты на референдуме - РИА Новости Крым, 25.09.2022
В ДНР выявили агентурную сеть, готовившую теракты на референдуме
Агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины раскрыли в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T13:29
2022-09-25T13:29
донецкая народная республика (днр)
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины раскрыли в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР.По данным Министерства государственной безопасности ДНР, сотрудники украинской разведки готовили теракты в период проведения референдума о присоединении региона к Российской Федерации. Раскрыть сеть помогло задержание одного из агентов в апреле 2022 года.В ведомстве пояснили, что для прикрытия агенты использования организацию "Диалог". В ходе обысков офиса организации и жилья задержанного агента были обнаружены документы, которые позволили выявить преступную деятельность группировки на территории ДНР.Ранее в Херсонской области задержали егерей, которые передавали информацию СБУ.
https://crimea.ria.ru/20220925/ukrainskie-voyska-nanesli-udar-iz-himars-po-tsentru-khersona-dvoe-pogibli-1124615291.html
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донецкая народная республика (днр), всу (вооруженные силы украины), происшествия
В ДНР выявили агентурную сеть, готовившую теракты на референдуме

В ДНР выявили пособников внешней разведки Украины, готовивших теракты на референдуме

13:29 25.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкСпецназ
Спецназ - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Агентурную сеть Службы внешней разведки (СВР) Украины раскрыли в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает пресс-служба Штаба территориальной обороны ДНР.
По данным Министерства государственной безопасности ДНР, сотрудники украинской разведки готовили теракты в период проведения референдума о присоединении региона к Российской Федерации. Раскрыть сеть помогло задержание одного из агентов в апреле 2022 года.
"В апреле 2022 года был задержан житель Володарского, 1955 года рождения, экс-сотрудник СБУ, который оказался внештатным агентом службы внешней разведки Украины. Он дал признательные показания и указал месторасположение штаба СВР в Мариуполе", – говорится в опубликованном в Telegram-канале штаба сообщении.
В ведомстве пояснили, что для прикрытия агенты использования организацию "Диалог". В ходе обысков офиса организации и жилья задержанного агента были обнаружены документы, которые позволили выявить преступную деятельность группировки на территории ДНР.
Ранее в Херсонской области задержали егерей, которые передавали информацию СБУ.
Ситуация на линии соприкосновения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
09:19
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