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Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными
Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными
В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T09:05
2022-09-25T09:05
2022-09-25T09:06
херсонская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каховского района.В администрации уточнили, что во главе диверсионной группы был заместитель директора заповедника, среди близких родственников которого — офицер СБУ.Участников группы задержали, они дают показания.Ранее в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными
В Херсонской области задержали егерей, которые передавали информацию СБУ
09:05 25.09.2022 (обновлено: 09:06 25.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каховского района.
"В Херсонской области была задержана группа, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. Как оказалось, это были егеря с Кинбурнской косы. Они также устроили несколько схронов с оружием и перевозили на лодках диверсантов через Днепр", — говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.
В администрации уточнили, что во главе диверсионной группы был заместитель директора заповедника, среди близких родственников которого — офицер СБУ.
Участников группы задержали, они дают показания.
Ранее в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
, в том числе иностранного производства.