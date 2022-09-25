https://crimea.ria.ru/20220925/sotrudniki-khersonskogo-zapovednika-snabzhali-vsu-dannymi-1124615166.html

Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными

Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными

В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T09:05

2022-09-25T09:05

2022-09-25T09:06

херсонская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каховского района.В администрации уточнили, что во главе диверсионной группы был заместитель директора заповедника, среди близких родственников которого — офицер СБУ.Участников группы задержали, они дают показания.Ранее в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства.

херсонская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, всу (вооруженные силы украины)