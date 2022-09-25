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Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными
Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными
В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T09:05
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херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каховского района.В администрации уточнили, что во главе диверсионной группы был заместитель директора заповедника, среди близких родственников которого — офицер СБУ.Участников группы задержали, они дают показания.Ранее в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства.
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РИА Новости Крым
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херсонская область, всу (вооруженные силы украины)
Сотрудники херсонского заповедника снабжали ВСУ данными

В Херсонской области задержали егерей, которые передавали информацию СБУ

09:05 25.09.2022 (обновлено: 09:06 25.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости Крым. В Херсонской области задержали группу пособников ВСУ, которые собирали и передавали СБУ данные о передвижении российских военных. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каховского района.
"В Херсонской области была задержана группа, которая собирала данные о передвижении российских войск и предавала их в СБУ. Как оказалось, это были егеря с Кинбурнской косы. Они также устроили несколько схронов с оружием и перевозили на лодках диверсантов через Днепр", — говорится в опубликованном в Telegram-канале сообщении.
В администрации уточнили, что во главе диверсионной группы был заместитель директора заповедника, среди близких родственников которого — офицер СБУ.
Участников группы задержали, они дают показания.
Ранее в Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства.
 
Херсонская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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