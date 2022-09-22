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Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях
Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:45
2022-09-22T11:45
херсонская область
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях с привлечением Росгвардии задержаны 86 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ. Кроме того, росгвардейцы обнаружили 6 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.Спецназовцы изъяли 14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, 22 гранатомета, в том числе один шведского производства, 49 ракет и снарядов к РСЗО, семь ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам "Метис" и "Фагот", более 100 единиц огнестрельного оружия и другое вооружение. Также среди арсенала обнаружены наркотические вещества и военная форма ВСУ."Обезврежено более 40 мин и артиллерийских снарядов, готовое к применению самодельное взрывное устройство и 400 грамм взрывчатых веществ", - добавили в Росгвардии.Ранее росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей более 130 пособников ВСУ и СБУ, а также обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами.
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херсонская область, запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили крупные схроны с оружием

11:45 22.09.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииВ Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
© Пресс-служба Росгвардии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"За неделю в Херсонской и Запорожской областях с привлечением Росгвардии задержаны 86 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ. Кроме того, росгвардейцы обнаружили 6 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.
© Пресс-служба РосгвардииВ Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
© Пресс-служба Росгвардии
Спецназовцы изъяли 14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, 22 гранатомета, в том числе один шведского производства, 49 ракет и снарядов к РСЗО, семь ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам "Метис" и "Фагот", более 100 единиц огнестрельного оружия и другое вооружение. Также среди арсенала обнаружены наркотические вещества и военная форма ВСУ.
"Обезврежено более 40 мин и артиллерийских снарядов, готовое к применению самодельное взрывное устройство и 400 грамм взрывчатых веществ", - добавили в Росгвардии.
© Пресс-служба РосгвардииВ Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием
© Пресс-служба Росгвардии
Ранее росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей более 130 пособников ВСУ и СБУ, а также обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами.
Херсонская областьЗапорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Росгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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