https://crimea.ria.ru/20220922/krupnye-skhrony-s-oruzhiem-naydeny-v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-1124583921.html

Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях

Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Крупные схроны с оружием найдены в Херсонской и Запорожской областях

В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T11:45

2022-09-22T11:45

2022-09-22T11:45

херсонская область

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В Херсонской и Запорожской областях росгвардейцы выявили шесть крупных схронов с оружием, в том числе иностранного производства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства."За неделю в Херсонской и Запорожской областях с привлечением Росгвардии задержаны 86 человек, причастных к деятельности националистических организаций, СБУ и ВСУ. Кроме того, росгвардейцы обнаружили 6 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства", - говорится в сообщении.Спецназовцы изъяли 14,5-мм крупнокалиберный пулемет Владимирова, 22 гранатомета, в том числе один шведского производства, 49 ракет и снарядов к РСЗО, семь ракет к переносным противотанковым ракетным комплексам "Метис" и "Фагот", более 100 единиц огнестрельного оружия и другое вооружение. Также среди арсенала обнаружены наркотические вещества и военная форма ВСУ."Обезврежено более 40 мин и артиллерийских снарядов, готовое к применению самодельное взрывное устройство и 400 грамм взрывчатых веществ", - добавили в Росгвардии.Ранее росгвардейцы задержали на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей более 130 пособников ВСУ и СБУ, а также обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами.

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)