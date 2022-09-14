https://crimea.ria.ru/20220914/v-khersonskoy-i-zaporozhskoy-oblastyakh-obezvredili-bolee-130-posobnikov-vsu-1124500620.html

В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ

В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2022

В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ

На освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей сотрудники Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 14.09.2022

2022-09-14T13:11

2022-09-14T13:11

2022-09-14T13:11

запорожская область

херсонская область

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей сотрудники Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.Кром того, военнослужащие обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами."Изъяты ПТРК NLAW, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, 33 гранатомета и другое вооружение с боеприпасами. Кроме того, в схронах было найдено 4,5 килограмма наркотических веществ и обезврежено 8,4 килограмма тротила", - сказано в сообщении.Ранее в Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон со снарядами.

https://crimea.ria.ru/20220913/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhen-rekordno-bolshoy-skhron-so-snaryadami-1124487265.html

запорожская область

херсонская область

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запорожская область, херсонская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины)