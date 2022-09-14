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В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2022
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В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ
В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ - РИА Новости Крым, 14.09.2022
В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ
На освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей сотрудники Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 14.09.2022
2022-09-14T13:11
2022-09-14T13:11
запорожская область
херсонская область
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей сотрудники Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.Кром того, военнослужащие обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами."Изъяты ПТРК NLAW, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, 33 гранатомета и другое вооружение с боеприпасами. Кроме того, в схронах было найдено 4,5 килограмма наркотических веществ и обезврежено 8,4 килограмма тротила", - сказано в сообщении.Ранее в Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон со снарядами.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-zaporozhskoy-oblasti-obnaruzhen-rekordno-bolshoy-skhron-so-snaryadami-1124487265.html
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запорожская область, херсонская область, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), происшествия, всу (вооруженные силы украины), сбу (служба безопасности украины)
В Херсонской и Запорожской областях обезвредили более 130 пособников ВСУ

В Запорожской и Херсонской областях Росгвардия задержала более 130 пособников ВСУ и СБУ

13:11 14.09.2022
 
© Пресс-служба РосгвардииРосгвардия обнаружила схрон с оружием для ВСУ
Росгвардия обнаружила схрон с оружием для ВСУ
© Пресс-служба Росгвардии
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. На освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей сотрудники Росгвардии задержали более 130 пособников ВСУ и СБУ, сообщает пресс-служба ведомства.
Кром того, военнослужащие обнаружили 10 тайников с вооружением и боеприпасами.
Схрон оружия в Токмакском районе Запорожской области
Вчера, 10:24
В Запорожской области обнаружен рекордно большой схрон со снарядами
"Изъяты ПТРК NLAW, 82-мм миномет, два 14,5-мм крупнокалиберных пулемета Владимирова, 33 гранатомета и другое вооружение с боеприпасами. Кроме того, в схронах было найдено 4,5 килограмма наркотических веществ и обезврежено 8,4 килограмма тротила", - сказано в сообщении.
Ранее в Запорожской области обнаружили рекордно большой схрон со снарядами.
 
Запорожская областьХерсонская областьРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)ПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)СБУ (Служба безопасности Украины)
 
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