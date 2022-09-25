https://crimea.ria.ru/20220925/tretiy-den-referenduma-v-tsik-nazvali-yavku-v-regionakh-1124620921.html

Третий день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах

Третий день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Третий день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах

По итогам третьего дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей явка составила от 48,9 до... РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T20:53

2022-09-25T20:53

2022-09-25T20:53

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

политика

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. По итогам третьего дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей явка составила от 48,9 до 76 процентов. об этом сообщают в избиркомах регионов.В Херсонской области за три дня проголосовали 48,91% избирателей. Как сообщила глава избиркома Марина Захарова, в списках избирателей находится 750 тысяч человек.Явка в Запорожской области за пятницу, субботу и воскресенье составила 51,55%.В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 76,09 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.По ее словам, за три дня референдума проголосовало более миллиона жителей республики.Явка избирателей за три дня референдума в ДНР превысила 55%.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика, общество