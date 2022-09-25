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Третий день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
Третий день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Третий день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
По итогам третьего дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей явка составила от 48,9 до... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T20:53
2022-09-25T20:53
2022-09-25T20:53
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
запорожская область
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политика
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. По итогам третьего дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей явка составила от 48,9 до 76 процентов. об этом сообщают в избиркомах регионов.В Херсонской области за три дня проголосовали 48,91% избирателей. Как сообщила глава избиркома Марина Захарова, в списках избирателей находится 750 тысяч человек.Явка в Запорожской области за пятницу, субботу и воскресенье составила 51,55%.В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 76,09 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.По ее словам, за три дня референдума проголосовало более миллиона жителей республики.Явка избирателей за три дня референдума в ДНР превысила 55%.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), политика, общество
Третий день референдума: в ЦИК назвали явку в регионах
В ЦИК назвали явку в третий день референдумов в освобожденных регионах
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. По итогам третьего дня голосования на референдумах о вхождении в состав России республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей явка составила от 48,9 до 76 процентов. об этом сообщают в избиркомах регионов.
В Херсонской области за три дня проголосовали 48,91% избирателей. Как сообщила глава избиркома Марина Захарова, в списках избирателей находится 750 тысяч человек.
"Напомню, что референдум будет считаться состоявшимся, если явка составит более 50 процентов", — цитирует Захарову РИА Новости.
Явка в Запорожской области за пятницу, субботу и воскресенье составила 51,55%.
В Луганской Народной Республике явка избирателей составила 76,09 процента, заявила председатель ЦИК республики Елена Кравченко.
"Явка по республике на сегодняшний день составила 76,09 процента", — сообщила она.
По ее словам, за три дня референдума проголосовало более миллиона жителей республики.
Явка избирателей за три дня референдума в ДНР превысила 55%.
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.