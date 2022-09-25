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Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки
При ударах ВС России украинские войска потеряли более 300 военнослужащих и десятки боевых машин в Запорожской и Херсонской областях и Донецкой Народной... РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T15:02
2022-09-25T15:02
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
донецкая народная республика (днр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 300 военнослужащих и десятки боевых машин в Запорожской и Херсонской областях и Донецкой Народной Республики, следует из сводки Минобороны РФ.Так, до 100 иностранных наемников и 15 единиц военной техники ликвидировано в районе города Запорожье. До 50 боевиков и 28 единиц техники уничтожено ударами российской артиллерии в районе Антоновки, ДНР.Кроме того, в результате ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пяти единиц техники."Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники", – добавил он.Вместе с тем, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт, пункты временной дислокации иностранных наемников, 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах.
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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РИА Новости Крым
1
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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60
специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), донецкая народная республика (днр)
Счет идет на сотни: в Минобороны РФ озвучили потери ВСУ за сутки

В ходе СВО российские военные уничтожили более 300 боевиков ВСУ и наемников – Минобороны

15:02 25.09.2022
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкБоевая работа расчетов реактивных систем "Ураган" в зоне спецоперации
Боевая работа расчетов реактивных систем Ураган в зоне спецоперации
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. При ударах ВС России украинские войска потеряли более 300 военнослужащих и десятки боевых машин в Запорожской и Херсонской областях и Донецкой Народной Республики, следует из сводки Минобороны РФ.
Так, до 100 иностранных наемников и 15 единиц военной техники ликвидировано в районе города Запорожье. До 50 боевиков и 28 единиц техники уничтожено ударами российской артиллерии в районе Антоновки, ДНР.

"Сорваны попытки наступления 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 50 боевиков", – сообщил официальный представитель оборонного ведомства Игорь Конашенков в воскресенье.

Кроме того, в результате ударов ВКС России по пунктам постоянной дислокации и узлу связи аэромобильной и пехотной бригад ВСУ в районах трех населенных пунктов Херсонской области уничтожено до 30 боевиков и пяти единиц техники.
"Всего за сутки на Николаево-Криворожском направлении потери ВСУ составили свыше 110 человек убитыми и ранеными, а также 13 единиц военной техники", – добавил он.
Вместе с тем, ударами авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены: командный пункт, пункты временной дислокации иностранных наемников, 33 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 178-ми районах.
Специальная военная операция РФ на УкраинеВСУ (Вооруженные силы Украины)Донецкая Народная Республика (ДНР)
 
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