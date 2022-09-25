https://crimea.ria.ru/20220925/razvozhaev-poyasnil-status-mobilizovannykh-voennoobyazannykh-1124618538.html

Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных

Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных - РИА Новости Крым, 25.09.2022

Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных

Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2022

2022-09-25T17:41

2022-09-25T17:41

2022-09-25T17:41

частичная мобилизация

крым

севастополь

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Вижу ваши вопросы о подписании контракта. Уточняю: мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Кроме того, они получат соответствующий уровень денежного содержания. Контракт не подписывается, издается приказ о зачислении в списки части", – написал Развожаев в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков о подписании контракта с мобилизованными.По его словам, копии приказов о зачислении гражданина приходят в департамент соцзащиты правительства Севастополя, после чего назначается выплата в размере 200 тысяч рублей. При необходимости, не имеющие банковских карт граждане могут оформить заявление на их выпуск в воинской части.Губернатор гарантировал выплату всем мобилизованным севастопольцам и напомнил, что лично следит за материальным обеспечением призванных по мобилизации граждан.Ранее Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами на местах.

https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html

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севастополь

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частичная мобилизация, крым, севастополь, михаил развожаев