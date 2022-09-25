https://crimea.ria.ru/20220925/razvozhaev-poyasnil-status-mobilizovannykh-voennoobyazannykh-1124618538.html
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных
Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T17:41
2022-09-25T17:41
2022-09-25T17:41
частичная мобилизация
крым
севастополь
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124595675_0:102:1280:822_1920x0_80_0_0_e4ae18ed1ed92ac0580e38e837575d77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Вижу ваши вопросы о подписании контракта. Уточняю: мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Кроме того, они получат соответствующий уровень денежного содержания. Контракт не подписывается, издается приказ о зачислении в списки части", – написал Развожаев в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков о подписании контракта с мобилизованными.По его словам, копии приказов о зачислении гражданина приходят в департамент соцзащиты правительства Севастополя, после чего назначается выплата в размере 200 тысяч рублей. При необходимости, не имеющие банковских карт граждане могут оформить заявление на их выпуск в воинской части.Губернатор гарантировал выплату всем мобилизованным севастопольцам и напомнил, что лично следит за материальным обеспечением призванных по мобилизации граждан.Ранее Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами на местах.
https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/17/1124595675_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_3cdaf66604a37a573839d1f2d086df98.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
частичная мобилизация, крым, севастополь, михаил развожаев
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных
Губернатор Севастополя: все мобилизованные получают статус и соцгарантии контрактников
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Вижу ваши вопросы о подписании контракта. Уточняю: мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Кроме того, они получат соответствующий уровень денежного содержания. Контракт не подписывается, издается приказ о зачислении в списки части", – написал Развожаев в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков о подписании контракта с мобилизованными.
По его словам, копии приказов о зачислении гражданина приходят в департамент соцзащиты правительства Севастополя, после чего назначается выплата в размере 200 тысяч рублей. При необходимости, не имеющие банковских карт граждане могут оформить заявление на их выпуск в воинской части.
Губернатор гарантировал выплату всем мобилизованным севастопольцам и напомнил, что лично следит за материальным обеспечением призванных по мобилизации граждан.