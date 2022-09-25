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Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных - РИА Новости Крым, 25.09.2022
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Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных - РИА Новости Крым, 25.09.2022
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных
Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.09.2022
2022-09-25T17:41
2022-09-25T17:41
частичная мобилизация
крым
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Вижу ваши вопросы о подписании контракта. Уточняю: мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Кроме того, они получат соответствующий уровень денежного содержания. Контракт не подписывается, издается приказ о зачислении в списки части", – написал Развожаев в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков о подписании контракта с мобилизованными.По его словам, копии приказов о зачислении гражданина приходят в департамент соцзащиты правительства Севастополя, после чего назначается выплата в размере 200 тысяч рублей. При необходимости, не имеющие банковских карт граждане могут оформить заявление на их выпуск в воинской части.Губернатор гарантировал выплату всем мобилизованным севастопольцам и напомнил, что лично следит за материальным обеспечением призванных по мобилизации граждан.Ранее Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами на местах.
https://crimea.ria.ru/20220925/aksenov-v-krymu-vypolnili-plan-po-prizyvu-v-ramkakh-chastichnoy-mobilizatsii-1124616705.html
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частичная мобилизация, крым, севастополь, михаил развожаев
Развожаев пояснил статус мобилизованных военнообязанных

Губернатор Севастополя: все мобилизованные получают статус и соцгарантии контрактников

17:41 25.09.2022
 
© РИА Новости КрымЛюди на пункте предварительного сбора граждан, подлежащих частичной мобилизации
Люди на пункте предварительного сбора граждан, подлежащих частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Мобилизованные в России военнообязанные получают статус и социальные гарантии на ряду с контрактниками, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Вижу ваши вопросы о подписании контракта. Уточняю: мобилизованные получают статус военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Кроме того, они получат соответствующий уровень денежного содержания. Контракт не подписывается, издается приказ о зачислении в списки части", – написал Развожаев в своем Telegram-канале, отвечая на вопросы подписчиков о подписании контракта с мобилизованными.
По его словам, копии приказов о зачислении гражданина приходят в департамент соцзащиты правительства Севастополя, после чего назначается выплата в размере 200 тысяч рублей. При необходимости, не имеющие банковских карт граждане могут оформить заявление на их выпуск в воинской части.
Губернатор гарантировал выплату всем мобилизованным севастопольцам и напомнил, что лично следит за материальным обеспечением призванных по мобилизации граждан.
Ранее Развожаев оценил работу с мобилизованными севастопольцами на местах.
Частичная мобилизация в России - РИА Новости, 1920, 25.09.2022
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Частичная мобилизацияКрымСевастопольМихаил Развожаев
 
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