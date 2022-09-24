https://crimea.ria.ru/20220924/v-novoy-kakhovke-rabotayut-nablyudateli-iz-germanii-serbii-i-egipta-1124610954.html

В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта

В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта - РИА Новости Крым, 24.09.2022

В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта

Иностранные наблюдатели из Германии, Сербии и Египта работают на референдуме в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T14:30

2022-09-24T14:30

2022-09-24T14:30

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/18/1124610934_0:97:3298:1952_1920x0_80_0_0_f3392add13eabdd995262ac325a6a98e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Иностранные наблюдатели из Германии, Сербии и Египта работают на референдуме в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале."Люди массово идут на референдум. Мы с иностранными наблюдателями прибыли в Новую Каховку, чтобы засвидетельствовать волеизъявление жителей", — рассказал он.В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео >>"Вот и сегодня Сербия с нами на референдуме справедливости и надежды — последней надежды на мир", - добавил он.Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области >>Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220924/referendum-v-skadovske-kak-idet-golosovanie-i-chto-dumayut-lyudi-1124607736.html

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество