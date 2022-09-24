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В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220924/v-novoy-kakhovke-rabotayut-nablyudateli-iz-germanii-serbii-i-egipta-1124610954.html
В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта
В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта - РИА Новости Крым, 24.09.2022
В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта
Иностранные наблюдатели из Германии, Сербии и Египта работают на референдуме в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T14:30
2022-09-24T14:30
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Иностранные наблюдатели из Германии, Сербии и Египта работают на референдуме в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале."Люди массово идут на референдум. Мы с иностранными наблюдателями прибыли в Новую Каховку, чтобы засвидетельствовать волеизъявление жителей", — рассказал он.В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео &gt;&gt;"Вот и сегодня Сербия с нами на референдуме справедливости и надежды — последней надежды на мир", - добавил он.Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области &gt;&gt;Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220924/referendum-v-skadovske-kak-idet-golosovanie-i-chto-dumayut-lyudi-1124607736.html
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херсонская область, общество
В Новой Каховке работают наблюдатели из Германии, Сербии и Египта

В Новой Каховке за ходом референдума следят наблюдатели из Германии, Сербии и Египта

14:30 24.09.2022
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкГолосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях
Голосование на референдумах о присоединении к РФ на освобожденных территориях - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Иностранные наблюдатели из Германии, Сербии и Египта работают на референдуме в Новой Каховке Херсонской области. Об этом сообщил замглавы ВГА региона Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.
"Люди массово идут на референдум. Мы с иностранными наблюдателями прибыли в Новую Каховку, чтобы засвидетельствовать волеизъявление жителей", — рассказал он.
В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео >>
Как отметил Стремоусов, "что бы ни говорили западные "лидеры", находясь в полной зависимости от так называемой "дубины мира", мы сможем вернуть в этот мир настоящую дружбу народов".
"Вот и сегодня Сербия с нами на референдуме справедливости и надежды — последней надежды на мир", - добавил он.
Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области >>
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации проходят с 23 по 27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
Участок для голосования на референдуме в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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