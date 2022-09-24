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Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Новая жизнь на освобожденных территориях
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Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области
Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области
Для проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав России 27 сентября объявлен выходным РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T09:44
2022-09-24T10:13
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Для проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав России 27 сентября объявлен выходным днем. Соответствующий указ подписал глава администрации Владимир Сальдо.Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области &gt;&gt;Референдум проходит на территории области с 23 по 27 сентября. По данным регионального ЦИК, уже проголосовали более 11,3 тысяч жителей на избирательных участках, расположенных на территории России, нарушений не зафиксировано.Референдум: адреса участков для голосования в Крыму &gt;&gt;В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября наряду с Херсонщиной референдум проходит в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
https://crimea.ria.ru/20220923/itogi-pervogo-dnya-referendumov-v-donbasse-i-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-1124606305.html
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херсонская область, общество
Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области

Власти Херсонской области объявили 27 сентября выходным днем

09:44 24.09.2022 (обновлено: 10:13 24.09.2022)
 
© РИА Новости КрымУчасток для голосования на референдуме в Белогорске
Участок для голосования на референдуме в Белогорске - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Для проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав России 27 сентября объявлен выходным днем. Соответствующий указ подписал глава администрации Владимир Сальдо.
Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области >>
Референдум проходит на территории области с 23 по 27 сентября. По данным регионального ЦИК, уже проголосовали более 11,3 тысяч жителей на избирательных участках, расположенных на территории России, нарушений не зафиксировано.
"В эти дни каждый житель региона может сделать выбор в пользу мира и безопасности для себя и своих детей и проголосовать за воссоединение со своей исторической родиной — Россией. Вхождение нашего региона в состав РФ не только обезопасит наш край, но и гарантирует возможность стабильного социально-экономического развития", - говорится в сообщении администрации.
Референдум: адреса участков для голосования в Крыму >>
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября наряду с Херсонщиной референдум проходит в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.
Участок для голосования на референдуме в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Вчера, 21:33Новая жизнь на освобожденных территориях
Итоги первого дня референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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