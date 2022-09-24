https://crimea.ria.ru/20220924/dopolnitelnyy-vykhodnoy-den-obyavili-v-khersonskoy-oblasti-1124607287.html

Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области

Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Дополнительный выходной день объявили в Херсонской области

Для проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав России 27 сентября объявлен выходным РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T09:44

2022-09-24T09:44

2022-09-24T10:13

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Для проведения голосования на стационарных участках в рамках референдума по вопросу о вхождении Херсонской области в состав России 27 сентября объявлен выходным днем. Соответствующий указ подписал глава администрации Владимир Сальдо.Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области >>Референдум проходит на территории области с 23 по 27 сентября. По данным регионального ЦИК, уже проголосовали более 11,3 тысяч жителей на избирательных участках, расположенных на территории России, нарушений не зафиксировано.Референдум: адреса участков для голосования в Крыму >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. С 23 по 27 сентября наряду с Херсонщиной референдум проходит в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республиках.

https://crimea.ria.ru/20220923/itogi-pervogo-dnya-referendumov-v-donbasse-i-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-1124606305.html

херсонская область

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херсонская область, общество