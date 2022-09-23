https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html
Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области
Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области
С 23 сентября на освобожденных территориях Украины пройдут референдумы по определению их территорий и территориальной принадлежности. Свою позицию по этому... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T16:09
2022-09-23T16:09
2022-09-23T16:09
новая жизнь на освобожденных территориях
видео
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124594420_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_5006d574079324dcfeaf9e86d9b8a7e0.jpg
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. С 23 сентября на освобожденных территориях Украины пройдут референдумы по определению их территорий и территориальной принадлежности. Свою позицию по этому вопросу выскажут жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Приоритет в организации процесса - безопасность граждан. РИА Новости Крым показывает работу росгвардейцев в Херсонской области. По словам самих бойцов, их главные задачи - защита мирных людей, выявление и задержание нарушителей правопорядка и поиск диверсантов, ставящих цель сорвать волеизъявление граждан. "На наше подразделение возлагается основной спектр задач. Это разведка, организация засад для выявления и уничтожения противника. Со второй половины сентября противник активизировался, и мы также активизировали свои действия по обороне наших объектов", - рассказал РИА Новости Крым боец одного из подразделений Росгвардии. Именно эти бойцы отражали недавно попытку диверсантов зайти через Кинбурнскую косу в Херсонской области.Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная. В эти дни референдумы также пройдут в ДНР, ЛНР и Запорожской области.
https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-khersonskoy-oblasti-obespechat-bezopasnost-na-referendume-1124574309.html
херсонская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/09/16/1124594420_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_7875981edf5b281840c02ceb4d7e9ad2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область
Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области
Как росгвардейцы обеспечивают безопасность в Херсонской области - видео
ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. С 23 сентября на освобожденных территориях Украины пройдут референдумы по определению их территорий и территориальной принадлежности. Свою позицию по этому вопросу выскажут жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Приоритет в организации процесса - безопасность граждан.
РИА Новости Крым
показывает работу росгвардейцев в Херсонской области. По словам самих бойцов, их главные задачи - защита мирных людей, выявление и задержание нарушителей правопорядка и поиск диверсантов, ставящих цель сорвать волеизъявление граждан.
"На наше подразделение возлагается основной спектр задач. Это разведка, организация засад для выявления и уничтожения противника. Со второй половины сентября противник активизировался, и мы также активизировали свои действия по обороне наших объектов", - рассказал РИА Новости Крым боец одного из подразделений Росгвардии.
Именно эти бойцы отражали недавно попытку диверсантов зайти через Кинбурнскую косу в Херсонской области.
Настрой у ребят боевой: "Не дадим пройти вперед, будем стоять на месте, пока живы! Мы в постоянной готовности отразить любые действия противника", - говорят они.
Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная. В эти дни референдумы также пройдут в ДНР, ЛНР и Запорожской области.