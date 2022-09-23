https://crimea.ria.ru/20220923/prioritet---bezopasnost-rabota-rosgvardii-v-khersonskoy-oblasti-1124594538.html

Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области

Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области - РИА Новости Крым, 23.09.2022

Приоритет - безопасность: работа Росгвардии в Херсонской области

С 23 сентября на освобожденных территориях Украины пройдут референдумы по определению их территорий и территориальной принадлежности. Свою позицию по этому... РИА Новости Крым, 23.09.2022

2022-09-23T16:09

2022-09-23T16:09

2022-09-23T16:09

новая жизнь на освобожденных территориях

видео

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

херсонская область

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ХЕРСОНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. С 23 сентября на освобожденных территориях Украины пройдут референдумы по определению их территорий и территориальной принадлежности. Свою позицию по этому вопросу выскажут жители Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Приоритет в организации процесса - безопасность граждан. РИА Новости Крым показывает работу росгвардейцев в Херсонской области. По словам самих бойцов, их главные задачи - защита мирных людей, выявление и задержание нарушителей правопорядка и поиск диверсантов, ставящих цель сорвать волеизъявление граждан. "На наше подразделение возлагается основной спектр задач. Это разведка, организация засад для выявления и уничтожения противника. Со второй половины сентября противник активизировался, и мы также активизировали свои действия по обороне наших объектов", - рассказал РИА Новости Крым боец одного из подразделений Росгвардии. Именно эти бойцы отражали недавно попытку диверсантов зайти через Кинбурнскую косу в Херсонской области.Референдум в Херсонской области пройдет с 23 по 27 сентября. На голосование вынесен один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России. Сформированы восемь территориальных избирательных комиссий, 198 участковых, а также одна зарубежная. В эти дни референдумы также пройдут в ДНР, ЛНР и Запорожской области.

https://crimea.ria.ru/20220921/kak-v-khersonskoy-oblasti-obespechat-bezopasnost-na-referendume-1124574309.html

херсонская область

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видео, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), херсонская область