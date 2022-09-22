https://crimea.ria.ru/20220922/referendum-adresa-uchastkov-dlya-golosovaniya-v-krymu-1124587711.html
Референдум: адреса участков для голосования в Крыму
Референдум: адреса участков для голосования в Крыму - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Референдум: адреса участков для голосования в Крыму
Вынуждено покинувшие свой дом жители республик Донбасса и освобожденных территорий Украины смогут проголосовать на референдуме в Крыму, для этого открыты девять РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T15:50
2022-09-22T15:50
2022-09-22T15:50
крым
общество
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Вынуждено покинувшие свой дом жители республик Донбасса и освобожденных территорий Украины смогут проголосовать на референдуме в Крыму, для этого открыты девять участков. Об этом сообщили в Избирательных комиссиях Крыма и Севастополя.Голосование за вхождение в состав Российской Федерации начнется с 23 сентября и завершится 27 сентября. Проведением занимаются участковые комиссии референдумов соответствующих республик и областей. В Крыму содействие в организации участков для голосования окажет республиканская избирательная комиссия."Люди уже определились" - глава Чаплинки Херсонской области о референдуме >>Дополнительно для жителей ДНР открыты участки в Ялте (ул. Рузвельта, 5, Морской вокзал), в Керчи (ул. Орджоникидзе, 88), в Евпатории (ул. 9 мая, 75) и в Джанкое (ул. Ленина, 45/2). Относительно времени и графике работы участков можно обращаться по телефону "горячей линии" в Республике Крым +7-978-073-84-20 (с 22 по 27 сентября с 9:00 до 18:00 часов).По вопросам участия в референдуме — в колл-центр: 8-800-200-00-20 – бесплатный многоканальный телефон; +7-978-073-84-20 – "горячая линия" в Республике Крым.Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://crimea.ria.ru/20220922/gde-v-sevastopole-smogut-progolosovat-zhiteli-donbassa-i-ukrainy-1124583595.html
крым
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
херсонская область
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, общество, луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), херсонская область, запорожская область
Референдум: адреса участков для голосования в Крыму
Где в Крыму смогут проголосовать жители Донбасса и освобожденных территорий
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Вынуждено покинувшие свой дом жители республик Донбасса и освобожденных территорий Украины смогут проголосовать на референдуме в Крыму, для этого открыты девять участков. Об этом сообщили в Избирательных комиссиях Крыма и Севастополя.
Голосование за вхождение в состав Российской Федерации начнется с 23 сентября и завершится 27 сентября. Проведением занимаются участковые комиссии референдумов соответствующих республик и областей. В Крыму содействие в организации участков для голосования окажет республиканская избирательная комиссия.
Граждане Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей смогут проголосовать в Симферополе на участке по улице Киевской, 115. Помещение для голосования находится на втором этаже.
Дополнительно для жителей ДНР открыты участки в Ялте (ул. Рузвельта, 5, Морской вокзал), в Керчи (ул. Орджоникидзе, 88), в Евпатории (ул. 9 мая, 75) и в Джанкое (ул. Ленина, 45/2).
Относительно времени и графике работы участков можно обращаться по телефону "горячей линии" в Республике Крым +7-978-073-84-20 (с 22 по 27 сентября с 9:00 до 18:00 часов).
По вопросам участия в референдуме — в колл-центр: 8-800-200-00-20 – бесплатный многоканальный телефон; +7-978-073-84-20 – "горячая линия" в Республике Крым.
Референдумы о вступлении освобожденных территорий в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.