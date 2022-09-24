https://crimea.ria.ru/20220924/prorvavshikhsya-na-zaporozhe-ukrainskikh-diversantov-neytralizovali--1124608297.html

Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали

Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали

Совершившая накануне попытку прорыва через линию соприкосновения в Запорожской области украинская диверсионно-разведывательная группа нейтрализована. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T11:07

2022-09-24T11:07

2022-09-24T11:07

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совершившая накануне попытку прорыва через линию соприкосновения в Запорожской области украинская диверсионно-разведывательная группа нейтрализована. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Группу украинских диверсантов обнаружили возле запорожского города Пологи в первый день проведения референдума. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о работе по их уничтожению.Раненый полицейский рассказал об атаках ВСУ на Энергодар >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео >>С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проходят референдумы о вхождении в состав РФ.

https://crimea.ria.ru/20220923/ukrainskie-diversanty-prorvalis-v-rayon-polog-zaporozhskoy-oblasti-1124603676.html

https://crimea.ria.ru/20220923/itogi-pervogo-dnya-referendumov-v-donbasse-i-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-1124606305.html

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине