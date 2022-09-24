https://crimea.ria.ru/20220924/prorvavshikhsya-na-zaporozhe-ukrainskikh-diversantov-neytralizovali--1124608297.html
Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали
Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали
Совершившая накануне попытку прорыва через линию соприкосновения в Запорожской области украинская диверсионно-разведывательная группа нейтрализована. Об этом... РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T11:07
2022-09-24T11:07
2022-09-24T11:07
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Совершившая накануне попытку прорыва через линию соприкосновения в Запорожской области украинская диверсионно-разведывательная группа нейтрализована. Об этом сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.Группу украинских диверсантов обнаружили возле запорожского города Пологи в первый день проведения референдума. Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о работе по их уничтожению.Раненый полицейский рассказал об атаках ВСУ на Энергодар >>В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов. В надежде на светлое будущее: как голосует Херсон — видео >>С 23 по 27 сентября в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках проходят референдумы о вхождении в состав РФ.
https://crimea.ria.ru/20220923/ukrainskie-diversanty-prorvalis-v-rayon-polog-zaporozhskoy-oblasti-1124603676.html
https://crimea.ria.ru/20220923/itogi-pervogo-dnya-referendumov-v-donbasse-i-na-osvobozhdennykh-territoriyakh-1124606305.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Прорвавшихся на Запорожье украинских диверсантов нейтрализовали
Член совета Запорожской ВГА Рогов: диверсионная группа на внедорожниках нейтрализована