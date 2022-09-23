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Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия - РИА Новости Крым, 23.09.2022
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Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия - РИА Новости Крым, 23.09.2022
Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия
23 сентября - день осеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток по своей продолжительности равны. Это время подведения итогов и период... РИА Новости Крым, 23.09.2022
2022-09-23T20:15
2022-09-23T20:15
радио "спутник в крыму"
астрология
астропрогноз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. 23 сентября - день осеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток по своей продолжительности равны. Это время подведения итогов и период планирования, в котором нельзя поддаваться эмоциям, зато можно делать запросы во вселенную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала астролог-психолог, ведический психолог Татьяна Ващенко.Подводить итоги и анализировать лучше на бумаге, советует Ващенко. Это полезно в любой день, но сегодня особенно. Структурировав события своей жизни, нужно освободится от всего лишнего:"Это и внутренняя ревизия, и очищение пространства вокруг себя - элементарная уборка. Сегодня избавляемся от ненужного. А вот для новых начинаний пока не время. Зато, можно отправлять большие запросы во вселенную. Тем более пятница - день Венеры: очень важно взаимодействовать с природой. Все что мы отправляем в космос, лучше делать на природе - у моря, в лесу или даже в парке. Очень важны пешие прогулки", - говорит гостья эфира.Кроме того, сегодня важно вспомнить о своих предках, провести время со старшими родственниками, с семьей - так вы получите поддержку рода. При этом положение планет сегодня больше благоволит мужчинам:"Юпитер и Меркурий дают очень сильный мужской конструктив. Есть возможность все хорошо спланировать, опираясь на логику. Это всегда правильно, но сегодня мужчинам будет легче планировать с холодной головой. А вот женщины, напротив, будут более эмоциональными - это продиктовано положением женских планет Луны и Венеры. Но поскольку день сегодня должен быть очень спокойным, очень важно не поддаваться никаким деструктивным эмоциям", - настаивает астролог.Ранее основатель школы астрологии и таро Марина Семенова предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю. По ее словам, осенью мир ждет активная фаза перестройки, которая будет связана с жизнеобеспечением: политикой, бытом, экономикой и личными отношениями, но чтобы "построить новый дом", нужно сначала "снести старый".
https://crimea.ria.ru/20220831/velikoe-protivostoyanie-yupitera-osenyu-ozhidaniya-astrologov-i-astronomov-1124360129.html
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астрология, астропрогноз
Время собирать камни: что нужно делать в день осеннего равноденствия

Астролог-психолог Ващенко: в день осеннего равноденствия нужно подводить итоги

20:15 23.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРадиотелескоп РТ-70 в Крыму
Радиотелескоп РТ-70 в Крыму - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 сен - РИА Новости Крым. 23 сентября - день осеннего равноденствия, когда светлое и темное время суток по своей продолжительности равны. Это время подведения итогов и период планирования, в котором нельзя поддаваться эмоциям, зато можно делать запросы во вселенную. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала астролог-психолог, ведический психолог Татьяна Ващенко.
"Пока солнце активно - это период динамики, следующие полгода - аналитика и подготовка к новой активной фазе. Сегодня же мы закладываем фундамент на следующий период, пока день не начнет увеличиваться. И прежде всего, следует подвести итоги первого полугодия", - советует астролог.
Подводить итоги и анализировать лучше на бумаге, советует Ващенко. Это полезно в любой день, но сегодня особенно. Структурировав события своей жизни, нужно освободится от всего лишнего:
"Это и внутренняя ревизия, и очищение пространства вокруг себя - элементарная уборка. Сегодня избавляемся от ненужного. А вот для новых начинаний пока не время. Зато, можно отправлять большие запросы во вселенную. Тем более пятница - день Венеры: очень важно взаимодействовать с природой. Все что мы отправляем в космос, лучше делать на природе - у моря, в лесу или даже в парке. Очень важны пешие прогулки", - говорит гостья эфира.
Кроме того, сегодня важно вспомнить о своих предках, провести время со старшими родственниками, с семьей - так вы получите поддержку рода. При этом положение планет сегодня больше благоволит мужчинам:
"Юпитер и Меркурий дают очень сильный мужской конструктив. Есть возможность все хорошо спланировать, опираясь на логику. Это всегда правильно, но сегодня мужчинам будет легче планировать с холодной головой. А вот женщины, напротив, будут более эмоциональными - это продиктовано положением женских планет Луны и Венеры. Но поскольку день сегодня должен быть очень спокойным, очень важно не поддаваться никаким деструктивным эмоциям", - настаивает астролог.
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Ранее основатель школы астрологии и таро Марина Семенова предсказала обострение конфликтов в мире к ноябрю. По ее словам, осенью мир ждет активная фаза перестройки, которая будет связана с жизнеобеспечением: политикой, бытом, экономикой и личными отношениями, но чтобы "построить новый дом", нужно сначала "снести старый".
 
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