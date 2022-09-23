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Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем? - РИА Новости Крым, 15.09.2022
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Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?
Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем? - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?
Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?". РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-23T11:00
2022-09-15T15:38
пресс-центр
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Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?".В 50 сельских школах Крыма в рамках национального проекта "Образование" в этом году открылись центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых теперь изучают школьные предметы с помощью робототехнических систем. Заработали в регионе технопарки и кванториумы, который будет способствовать развитию инженерного мышления у подростков.Какие еще новые методы обучения и воспитания внедряются в учебный процесс? Что собой представляет центры и какие основные функции на них возлагают? Почему решено внедрять новые методики образования в селах и малых городах? Сколько средств выделено Крыму для улучшения материально-технического состояния учебных заведений? Какие программы развития действуют для дошкольных учреждений и среднее специальных учебных заведений?Участники:— министр образования науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;— руководитель Главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров Республики Крым Дарья ПОПОВА;— заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", руководитель "Кванториума" Ирина ЖУЧЕНКО;— заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей АНДРУЦКИЙ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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РИА Новости Крым
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пресс-центр

Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?

11:00 23.09.2022
 
© РИА Новости . Игорь Подгорный / Перейти в фотобанкТехнопарк
Технопарк - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
© РИА Новости . Игорь Подгорный
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Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?".
В 50 сельских школах Крыма в рамках национального проекта "Образование" в этом году открылись центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых теперь изучают школьные предметы с помощью робототехнических систем. Заработали в регионе технопарки и кванториумы, который будет способствовать развитию инженерного мышления у подростков.
Какие еще новые методы обучения и воспитания внедряются в учебный процесс? Что собой представляет центры и какие основные функции на них возлагают? Почему решено внедрять новые методики образования в селах и малых городах? Сколько средств выделено Крыму для улучшения материально-технического состояния учебных заведений? Какие программы развития действуют для дошкольных учреждений и среднее специальных учебных заведений?
Участники:
— министр образования науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;
— руководитель Главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров Республики Крым Дарья ПОПОВА;
— заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", руководитель "Кванториума" Ирина ЖУЧЕНКО;
— заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей АНДРУЦКИЙ.
Аккредитация:
Тел. +7 (978) 724-63-48
E-mail: crimea.press@ria.ru
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
 
Пресс-центр
 
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