https://crimea.ria.ru/20220923/obrazovanie-po-novomu-ili-kakim-budet-obuchenie-v-buduschem--1124506475.html
Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?
Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем? - РИА Новости Крым, 15.09.2022
Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?
Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?". РИА Новости Крым, 15.09.2022
2022-09-23T11:00
2022-09-23T11:00
2022-09-15T15:38
пресс-центр
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Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?".В 50 сельских школах Крыма в рамках национального проекта "Образование" в этом году открылись центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых теперь изучают школьные предметы с помощью робототехнических систем. Заработали в регионе технопарки и кванториумы, который будет способствовать развитию инженерного мышления у подростков.Какие еще новые методы обучения и воспитания внедряются в учебный процесс? Что собой представляет центры и какие основные функции на них возлагают? Почему решено внедрять новые методики образования в селах и малых городах? Сколько средств выделено Крыму для улучшения материально-технического состояния учебных заведений? Какие программы развития действуют для дошкольных учреждений и среднее специальных учебных заведений?Участники:— министр образования науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;— руководитель Главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров Республики Крым Дарья ПОПОВА;— заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", руководитель "Кванториума" Ирина ЖУЧЕНКО;— заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей АНДРУЦКИЙ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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пресс-центр
Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?".
В 50 сельских школах Крыма в рамках национального проекта "Образование" в этом году открылись центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых теперь изучают школьные предметы с помощью робототехнических систем. Заработали в регионе технопарки и кванториумы, который будет способствовать развитию инженерного мышления у подростков.
Какие еще новые методы обучения и воспитания внедряются в учебный процесс? Что собой представляет центры и какие основные функции на них возлагают? Почему решено внедрять новые методики образования в селах и малых городах? Сколько средств выделено Крыму для улучшения материально-технического состояния учебных заведений? Какие программы развития действуют для дошкольных учреждений и среднее специальных учебных заведений?
— министр образования науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;
— руководитель Главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров Республики Крым Дарья ПОПОВА;
— заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", руководитель "Кванториума" Ирина ЖУЧЕНКО;
— заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей АНДРУЦКИЙ.
Адрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.
Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru
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