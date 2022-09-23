https://crimea.ria.ru/20220923/obrazovanie-po-novomu-ili-kakim-budet-obuchenie-v-buduschem--1124506475.html

Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?

Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем? - РИА Новости Крым, 15.09.2022

Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?

Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?". РИА Новости Крым, 15.09.2022

2022-09-23T11:00

2022-09-23T11:00

2022-09-15T15:38

пресс-центр

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Пресс-конференция "Образование по-новому, или каким будет обучение в будущем?".В 50 сельских школах Крыма в рамках национального проекта "Образование" в этом году открылись центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста", в которых теперь изучают школьные предметы с помощью робототехнических систем. Заработали в регионе технопарки и кванториумы, который будет способствовать развитию инженерного мышления у подростков.Какие еще новые методы обучения и воспитания внедряются в учебный процесс? Что собой представляет центры и какие основные функции на них возлагают? Почему решено внедрять новые методики образования в селах и малых городах? Сколько средств выделено Крыму для улучшения материально-технического состояния учебных заведений? Какие программы развития действуют для дошкольных учреждений и среднее специальных учебных заведений?Участники:— министр образования науки и молодежи Республики Крым Валентина ЛАВРИК;— руководитель Главного управления по реализации национальных проектов Аппарата Совета министров Республики Крым Дарья ПОПОВА;— заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ "Симферопольская академическая гимназия", руководитель "Кванториума" Ирина ЖУЧЕНКО;— заместитель председателя Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей АНДРУЦКИЙ.Аккредитация:Тел. +7 (978) 724-63-48E-mail: crimea.press@ria.ruАдрес: г. Симферополь, улица Севастопольская, дом 8.Вход только для представителей СМИ при предъявлении паспорта и удостоверения, подтверждающего принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован. Мультимедийный пресс-центр "РИА Новости Крым" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.Если вы хотите получать рассылку анонсов мероприятий пресс-центра "РИА Новости Крым", отправьте заявку на crimea.press@ria.ru.

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