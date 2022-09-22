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В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие
В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие
В четверг в одном из магазинов на Центральном рынке Мелитополя произошел взрыв, ранения получили три человека. Об этом сообщает администрация города в... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T11:06
2022-09-22T11:09
запорожская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В четверг в одном из магазинов на Центральном рынке Мелитополя произошел взрыв, ранения получили три человека. Об этом сообщает администрация города в официальном Telegram-канале.В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП &gt;&gt;Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным РИА Новости, жизни людей ничего не угрожает.Городские власти назвали произошедшее терактом украинских спецслужб, цель которого – запугать людей перед референдумом.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о подрыве опор ЛЭП в южной части города.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября.
https://crimea.ria.ru/20220917/podryv-linii-elektroperedach-proizoshel-v-melitopole--rogov-1124535424.html
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запорожская область, происшествия
В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие

На Центральном рынке Мелитополя прогремел взрыв, три человека получили ранения

11:06 22.09.2022 (обновлено: 11:09 22.09.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСтелла на въезде в Мелитополь
Стелла на въезде в Мелитополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В четверг в одном из магазинов на Центральном рынке Мелитополя произошел взрыв, ранения получили три человека. Об этом сообщает администрация города в официальном Telegram-канале.
В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП >>
"Три человека пострадали в результате взрыва в одном из магазинов Центрального рынка", – сказано в сообщении.
Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным РИА Новости, жизни людей ничего не угрожает.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 17.09.2022
17 сентября, 10:24
Подрыв линии электропередач произошел в Мелитополе — Рогов
Городские власти назвали произошедшее терактом украинских спецслужб, цель которого – запугать людей перед референдумом.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о подрыве опор ЛЭП в южной части города.
В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.
Повседневная жизнь в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 16:10
Взрывы в Мелитополе – власти рассказали детали
Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября.
 
Запорожская областьПроисшествия
 
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