https://crimea.ria.ru/20220922/v-melitopole-proizoshel-terakt-est-postradavshie-1124583425.html

В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие

В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В Мелитополе произошел теракт, есть пострадавшие

В четверг в одном из магазинов на Центральном рынке Мелитополя произошел взрыв, ранения получили три человека. Об этом сообщает администрация города в... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T11:06

2022-09-22T11:06

2022-09-22T11:09

запорожская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123877373_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_13595eb66dfbb3368c5f8e5b27273f70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. В четверг в одном из магазинов на Центральном рынке Мелитополя произошел взрыв, ранения получили три человека. Об этом сообщает администрация города в официальном Telegram-канале.В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП >>Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь. По данным РИА Новости, жизни людей ничего не угрожает.Городские власти назвали произошедшее терактом украинских спецслужб, цель которого – запугать людей перед референдумом.Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал о подрыве опор ЛЭП в южной части города.В ходе специальной военной операции Вооруженные силы РФ взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области. В обоих регионах сформированы военно-гражданские администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, налаживаются торговые связи с Крымом и другими регионами России, жителям выплачиваются зарплаты и социальные пособия, идет процесс выдачи российских паспортов.Власти Херсонской и Запорожской областей создали избирательные комиссии для проведения референдума по вопросу вхождения регионов в состав РФ. Референдумы в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября.

https://crimea.ria.ru/20220917/podryv-linii-elektroperedach-proizoshel-v-melitopole--rogov-1124535424.html

https://crimea.ria.ru/20220915/vzryvy-v-melitopole--vlasti-rasskazali-detali-1124515300.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия