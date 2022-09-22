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В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП
В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП
Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области, которые планировали провести сотрудники главного управления разведки минобороны Украины, один... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T09:07
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херсонская область
специальная военная операция рф на украине
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области, которые планировали провести сотрудники главного управления разведки минобороны Украины, один диверсант нейтрализован и один задержан. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщает РИА Новости."В Херсонской области 21 сентября задержан гражданин П., он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым", - сообщил он.Второго диверсанта силовики обнаружили в городе Берислав, в ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У него обнаружили тротил и карты.Помимо тротила, на месте нашли три самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, а также три бутылки, предположительно, с "коктейлем Молотова", гранатометы и другое оружие.
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херсонская область, специальная военная операция рф на украине, крым
В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП

Под Херсоном силовики предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП

09:07 22.09.2022
 
© РИА Новости КрымДорога на Херсон
Дорога на Херсон - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области, которые планировали провести сотрудники главного управления разведки минобороны Украины, один диверсант нейтрализован и один задержан. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщает РИА Новости.
"В Херсонской области 21 сентября задержан гражданин П., он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым", - сообщил он.
Второго диверсанта силовики обнаружили в городе Берислав, в ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У него обнаружили тротил и карты.
"На месте изъяли 10 килограммов тротила, а также карты, где отмечены объекты гражданской инфраструктуры Берислава, в отношение которых указанное лицо планировало совершить теракты, в том числе в период проведения референдума", - отметил источник.
Помимо тротила, на месте нашли три самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, а также три бутылки, предположительно, с "коктейлем Молотова", гранатометы и другое оружие.
Херсонская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеКрым
 
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