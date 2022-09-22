https://crimea.ria.ru/20220922/v-khersonskoy-oblasti-predotvratili-terakty-na-veduschey-v-krym-lep-1124581752.html

В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП

В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В Херсонской области предотвратили теракты на ведущей в Крым ЛЭП

Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области, которые планировали провести сотрудники главного управления разведки минобороны Украины, один... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T09:07

2022-09-22T09:07

2022-09-22T09:07

херсонская область

специальная военная операция рф на украине

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Российские силовики предотвратили теракты в Херсонской области, которые планировали провести сотрудники главного управления разведки минобороны Украины, один диверсант нейтрализован и один задержан. Об этом со ссылкой на сотрудника российских силовых структур сообщает РИА Новости."В Херсонской области 21 сентября задержан гражданин П., он при координации сотрудника главного управления разведки минобороны Украины планировал совершить подрыв двух опор высоковольтной ЛЭП, которая питает электричеством Херсонскую и Запорожскую области, а также Республику Крым", - сообщил он.Второго диверсанта силовики обнаружили в городе Берислав, в ходе задержания он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован. У него обнаружили тротил и карты.Помимо тротила, на месте нашли три самодельных взрывных устройства с поражающими элементами, а также три бутылки, предположительно, с "коктейлем Молотова", гранатометы и другое оружие.

херсонская область

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, специальная военная операция рф на украине, крым