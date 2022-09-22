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В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок"

В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок" - РИА Новости Крым, 22.09.2022

В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок"

Концерты и мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок", запланированные в Крыму на 24 сентября, переносятся на более поздний срок. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T16:45

2022-09-22T16:45

2022-09-22T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Концерты и мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок", запланированные в Крыму на 24 сентября, переносятся на более поздний срок. Об этом сообщила руководитель межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."В связи с тем, что в ближайшие пять дней все внимание будет приковано к востоку Украины, к проведению референдумов, нами принято решение перенести проведение гуляний, ярмарок и праздничных концертов ко Дню благотворительности и милосердия "Белый цветок" на более поздний срок. С датой мы определимся и обязательно сообщим о ней", - сказала Аксенова.Но несмотря на отмену праздничных массовых мероприятий, 24 сентября в Крыму все равно пройдет День благотворительности, в рамках которого все желающие могут оказать помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тяжело и неизлечимо больным детям. Как пояснили организаторы, в рамках акции проходит сбор средств для оплаты транспортных расходов детям, которых направляют в клиники городов России для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, часть собранных денег направляется в Крымский детский хоспис, где неизлечимо больным детям оказывают паллиативную помощь.Акция "Белый цветок" – это возрождение традиций благотворительности, которые существовали в Царской России в начале XX века. В 2005 году праздник вернулся в Россию и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны. В Крыму акция проходит в восьмой раз.

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https://crimea.ria.ru/20220720/pomosch-bezhentsam-i-mnogodetnym-rabota-blagotvoritelnogo-tsentra-v-krymu-1123900605.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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