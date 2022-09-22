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В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок" - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок"
В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок" - РИА Новости Крым, 22.09.2022
В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок"
Концерты и мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок", запланированные в Крыму на 24 сентября, переносятся на более поздний срок. Об этом... РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T16:45
2022-09-22T16:13
общество
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Концерты и мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок", запланированные в Крыму на 24 сентября, переносятся на более поздний срок. Об этом сообщила руководитель межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым."В связи с тем, что в ближайшие пять дней все внимание будет приковано к востоку Украины, к проведению референдумов, нами принято решение перенести проведение гуляний, ярмарок и праздничных концертов ко Дню благотворительности и милосердия "Белый цветок" на более поздний срок. С датой мы определимся и обязательно сообщим о ней", - сказала Аксенова.Но несмотря на отмену праздничных массовых мероприятий, 24 сентября в Крыму все равно пройдет День благотворительности, в рамках которого все желающие могут оказать помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тяжело и неизлечимо больным детям. Как пояснили организаторы, в рамках акции проходит сбор средств для оплаты транспортных расходов детям, которых направляют в клиники городов России для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, часть собранных денег направляется в Крымский детский хоспис, где неизлечимо больным детям оказывают паллиативную помощь.Акция "Белый цветок" – это возрождение традиций благотворительности, которые существовали в Царской России в начале XX века. В 2005 году праздник вернулся в Россию и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны. В Крыму акция проходит в восьмой раз.
https://crimea.ria.ru/20220626/vremya-miloserdiya-gde-v-krymu-poluchit-palliativnuyu-pomosch-1123646078.html
https://crimea.ria.ru/20220720/pomosch-bezhentsam-i-mnogodetnym-rabota-blagotvoritelnogo-tsentra-v-krymu-1123900605.html
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общество, крым
В Крыму переносят концерты и мероприятия в рамках акции "Белый цветок"

В Крыму переносятся концерты и мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок"

16:45 22.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоРуководитель межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова на благотворительной акции "Белый цветок"
Руководитель межрегиональной общественной организации Русское единство Елена Аксенова на благотворительной акции Белый цветок - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Концерты и мероприятия в рамках благотворительной акции "Белый цветок", запланированные в Крыму на 24 сентября, переносятся на более поздний срок. Об этом сообщила руководитель межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым.
"В связи с тем, что в ближайшие пять дней все внимание будет приковано к востоку Украины, к проведению референдумов, нами принято решение перенести проведение гуляний, ярмарок и праздничных концертов ко Дню благотворительности и милосердия "Белый цветок" на более поздний срок. С датой мы определимся и обязательно сообщим о ней", - сказала Аксенова.
Но несмотря на отмену праздничных массовых мероприятий, 24 сентября в Крыму все равно пройдет День благотворительности, в рамках которого все желающие могут оказать помощь семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, тяжело и неизлечимо больным детям.
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Время милосердия: где в Крыму получить паллиативную помощь
Как пояснили организаторы, в рамках акции проходит сбор средств для оплаты транспортных расходов детям, которых направляют в клиники городов России для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Кроме того, часть собранных денег направляется в Крымский детский хоспис, где неизлечимо больным детям оказывают паллиативную помощь.
"Благодаря "Белому цветку" мы объединились с Крымским детским хосписом и другими благотворительными фондами, с которыми получается быстрее оказать помощь. Если нужно приобрести билеты, то это в наш фонд "Будем милосердны", если препараты и питание – это Крымский детский хоспис, другие также оказывают свою помощь. Благодаря акции в этом году на лечение удалось отправить 59 детей, также билеты покупались родителям, а в некоторых случаях и сопровождающим врачам", - рассказала руководитель благотворительного фонда "Будем милосердны" Нона Бахарева.
Акция "Белый цветок" – это возрождение традиций благотворительности, которые существовали в Царской России в начале XX века. В 2005 году праздник вернулся в Россию и с тех пор Дни благотворительности проходят во многих городах страны. В Крыму акция проходит в восьмой раз.
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