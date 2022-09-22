https://crimea.ria.ru/20220922/mishustin-besplatnaya-medpomosch-budet-dostupna-po-vsey-rossii-1124587379.html
Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России
Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России
По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T15:25
2022-09-22T15:25
2022-09-22T15:25
здравоохранение в россии
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329718_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_47c7ba12320a7aa2df59764187b10a10.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ."Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - заявил премьер.Он подчеркнул, что запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%. Также, отметил Мишустин, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник.Как пишут РИА Новости, власти планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году 310 млрд руб, в 2024-м - 309 млрд руб. При этом отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220708/kuda-bezhentsam-obraschatsya-za-meditsinskoy-pomoschyu-v-krymu-1123779341.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/05/1119329718_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_edb5da521fa657ea2ab0185f759344ff.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение в россии, михаил мишустин, общество
Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России
Бесплатная медпомощь будет обеспечена по всей стране — Мишустин
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - заявил премьер.
Он подчеркнул, что запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%. Также, отметил Мишустин, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник.
"Вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках… Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развитие программ реабилитации, начатых по инициативе президента", — добавил он.
Как пишут РИА Новости, власти планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году 310 млрд руб, в 2024-м - 309 млрд руб. При этом отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.