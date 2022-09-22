https://crimea.ria.ru/20220922/mishustin-besplatnaya-medpomosch-budet-dostupna-po-vsey-rossii-1124587379.html

Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России

Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России

По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T15:25

2022-09-22T15:25

2022-09-22T15:25

здравоохранение в россии

михаил мишустин

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ."Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - заявил премьер.Он подчеркнул, что запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%. Также, отметил Мишустин, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник.Как пишут РИА Новости, власти планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году 310 млрд руб, в 2024-м - 309 млрд руб. При этом отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.

https://crimea.ria.ru/20220708/kuda-bezhentsam-obraschatsya-za-meditsinskoy-pomoschyu-v-krymu-1123779341.html

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здравоохранение в россии, михаил мишустин, общество