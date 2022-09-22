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Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России
Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России
По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T15:25
2022-09-22T15:25
здравоохранение в россии
михаил мишустин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ."Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - заявил премьер.Он подчеркнул, что запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%. Также, отметил Мишустин, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник.Как пишут РИА Новости, власти планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году 310 млрд руб, в 2024-м - 309 млрд руб. При этом отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.
https://crimea.ria.ru/20220708/kuda-bezhentsam-obraschatsya-za-meditsinskoy-pomoschyu-v-krymu-1123779341.html
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здравоохранение в россии, михаил мишустин, общество
Мишустин: бесплатная медпомощь будет доступна по всей России

Бесплатная медпомощь будет обеспечена по всей стране — Мишустин

15:25 22.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРоддом№2
Роддом№2 - РИА Новости, 1920, 22.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. По всей стране будет обеспечена бесплатная медицинская помощь, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства РФ.
"Мы предусмотрели необходимые средства на обеспечение бесплатной медицинской помощи по всей стране", - заявил премьер.
Он подчеркнул, что запланированные расходы Фонда обязательного медицинского страхования превышают объемы текущего года более чем на 10%. Также, отметил Мишустин, увеличено финансирование на поддержание устойчивой работы региональных больниц, поликлиник.
"Вырастут государственные инвестиции в предоставление высокотехнологичного лечения, в том числе в федеральных клиниках… Заложены и значительные суммы на проведение углубленной диспансеризации, развитие программ реабилитации, начатых по инициативе президента", — добавил он.
Как пишут РИА Новости, власти планируют направить на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в 2023 году 310 млрд руб, в 2024-м - 309 млрд руб. При этом отмечается, что предусмотренные в законопроекте объемы бюджетных ассигнований в 2023 году уменьшены на 118,2 млн рублей, по сравнению с объемами, утвержденными законом № 390-ФЗ, в 2024 году - на 329,8 млн рублей.
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