https://crimea.ria.ru/20220922/gruppa-turistov-zabludilas-v-gorakh-sevastopolya-1124582329.html
Группа туристов заблудилась в горах Севастополя
Группа туристов заблудилась в горах Севастополя - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Группа туристов заблудилась в горах Севастополя
Группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T10:05
2022-09-22T10:05
2022-09-22T10:05
севастополь
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. На поиски потерявшихся оперативно выехала дежурная группа спасательного отряда.Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что с начала года в горах региона спасли более 70 человек, в том числе трое детей. Всего было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек.
https://crimea.ria.ru/20220802/tyazhelaya-operatsiya-kak-v-krymskikh-gorakh-spasli-turista-1124034893.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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севастополь, происшествия
Группа туристов заблудилась в горах Севастополя
В Севастополе группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона