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Группа туристов заблудилась в горах Севастополя - РИА Новости Крым, 22.09.2022
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Группа туристов заблудилась в горах Севастополя
Группа туристов заблудилась в горах Севастополя - РИА Новости Крым, 22.09.2022
Группа туристов заблудилась в горах Севастополя
Группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 22.09.2022
2022-09-22T10:05
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. На поиски потерявшихся оперативно выехала дежурная группа спасательного отряда.Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что с начала года в горах региона спасли более 70 человек, в том числе трое детей. Всего было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек.
https://crimea.ria.ru/20220802/tyazhelaya-operatsiya-kak-v-krymskikh-gorakh-spasli-turista-1124034893.html
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севастополь, происшествия
Группа туристов заблудилась в горах Севастополя

В Севастополе группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона

10:05 22.09.2022
 
© CC0 / Pixabay / trilka /Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
Чернореченское водохранилище в Байдарской долине
© CC0 / Pixabay / trilka /
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.
Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. На поиски потерявшихся оперативно выехала дежурная группа спасательного отряда.
"Группа в составе трех человек была выведена в безопасное место, медицинская помощь не потребовалась. В спасательной операции были задействованы четыре человека", - говорится в сообщении.
Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что с начала года в горах региона спасли более 70 человек, в том числе трое детей. Всего было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек.
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