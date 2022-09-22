https://crimea.ria.ru/20220922/gruppa-turistov-zabludilas-v-gorakh-sevastopolya-1124582329.html

Группа туристов заблудилась в горах Севастополя

Группа туристов заблудилась в горах Севастополя - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Группа туристов заблудилась в горах Севастополя

Группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T10:05

2022-09-22T10:05

2022-09-22T10:05

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Группа туристов заблудилась в районе Чернореченского каньона в Севастополе. Об этом сообщили в Центре гражданской защиты города.Сообщение о происшествии поступило в службу спасения накануне вечером. На поиски потерявшихся оперативно выехала дежурная группа спасательного отряда.Ранее в ГУ МЧС России по Севастополю сообщили, что с начала года в горах региона спасли более 70 человек, в том числе трое детей. Всего было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек.

https://crimea.ria.ru/20220802/tyazhelaya-operatsiya-kak-v-krymskikh-gorakh-spasli-turista-1124034893.html

севастополь

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2022

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севастополь, происшествия