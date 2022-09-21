https://crimea.ria.ru/20220921/v-gorakh-sevastopolya-spasli-bolee-70-turistov-1124567008.html
В горах Севастополя спасли более 70 туристов
В горах Севастополя спасли более 70 туристов - РИА Новости Крым, 20.09.2022
В горах Севастополя спасли более 70 туристов
С начала года в горах Севастопольского региона спасли более 70 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-21T08:25
2022-09-21T08:25
2022-09-20T18:44
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. С начала года в горах Севастопольского региона спасли более 70 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.Отмечается, что всего было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек.В Главном управлении МЧС по региону отметили, что за этот период всего 153 человека (из них 52 ребенка) были зарегистрированы в составе тургрупп, отправлявшихся в походы, в том числе в горы.Спасатели призывают информировать о своих маршрутах, чтобы избежать беды."Местные горные тропы могут нести массу опасностей", – предупреждают в МЧС.Ранее сообщалось, что двое москвичей потерялись в районе ущелья Шайтан-Дере на горе Сокол в Крыму.
https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-turisty-s-rebenkom-zastryali-na-skalakh-v-doline-privedeniy-1124548606.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, общество
В горах Севастополя спасли более 70 туристов
В горах Севастополя с начала года спасли более 70 туристов, взрослых и детей
СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. С начала года в горах Севастопольского региона спасли более 70 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.
"В горно-лесной местности на территории региона 74 человека, в их числе трое детей, были спасены севастопольскими спасателями МЧС России и Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города Севастополя", – сообщили в ведомстве.
Отмечается, что всего было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек.
В Главном управлении МЧС по региону отметили, что за этот период всего 153 человека (из них 52 ребенка) были зарегистрированы в составе тургрупп, отправлявшихся в походы, в том числе в горы.
Спасатели призывают информировать о своих маршрутах, чтобы избежать беды.
"Местные горные тропы могут нести массу опасностей", – предупреждают в МЧС.