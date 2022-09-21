https://crimea.ria.ru/20220921/v-gorakh-sevastopolya-spasli-bolee-70-turistov-1124567008.html

В горах Севастополя спасли более 70 туристов

В горах Севастополя спасли более 70 туристов - РИА Новости Крым, 20.09.2022

В горах Севастополя спасли более 70 туристов

С начала года в горах Севастопольского региона спасли более 70 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-21T08:25

2022-09-21T08:25

2022-09-20T18:44

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

севастополь

общество

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СЕВАСТОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. С начала года в горах Севастопольского региона спасли более 70 человек, в том числе детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.Отмечается, что всего было зафиксировано 42 происшествия, в которых пострадал 21 человек.В Главном управлении МЧС по региону отметили, что за этот период всего 153 человека (из них 52 ребенка) были зарегистрированы в составе тургрупп, отправлявшихся в походы, в том числе в горы.Спасатели призывают информировать о своих маршрутах, чтобы избежать беды."Местные горные тропы могут нести массу опасностей", – предупреждают в МЧС.Ранее сообщалось, что двое москвичей потерялись в районе ущелья Шайтан-Дере на горе Сокол в Крыму.

https://crimea.ria.ru/20220919/v-krymu-turisty-s-rebenkom-zastryali-na-skalakh-v-doline-privedeniy-1124548606.html

севастополь

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2022

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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), севастополь, общество