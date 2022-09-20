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Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму
Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму
В Крыму на горе Сокол потерялись и застряли двое туристов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T11:25
2022-09-20T11:25
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на горе Сокол потерялись и застряли двое туристов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило оперативному дежурному накануне в восемь часов вечера."Используя альпинистское снаряжение сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавших в безопасное место", – сообщили в МЧС.Операция завершилась успешно. Туристы отделались испугом и профилактической беседой со спасателями о безопасном поведении в горно-лесной зоне. В помощи медиков никто не нуждался.Ранее сообщалось, что в Крыму в долине Приведений на скалах застряли туристы с ребенком.
https://crimea.ria.ru/20220802/tyazhelaya-operatsiya-kak-v-krymskikh-gorakh-spasli-turista-1124034893.html
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РИА Новости Крым
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происшествия, мчс крыма, крым, туризм в крыму
Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму

Двое москвичей потерялись и застряли на горе Сокол в Крыму

11:25 20.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСотрудники ГКУ РК "КРЫМ-СПАС"
Сотрудники ГКУ РК КРЫМ-СПАС - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на горе Сокол потерялись и застряли двое туристов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.
По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило оперативному дежурному накануне в восемь часов вечера.
Прибывшая на место дежурная смена Судакского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" обнаружила потерявшихся людей на ложной тропе в районе ущелья Шайтан-Дере горы Сокол.
"Используя альпинистское снаряжение сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавших в безопасное место", – сообщили в МЧС.
Операция завершилась успешно. Туристы отделались испугом и профилактической беседой со спасателями о безопасном поведении в горно-лесной зоне. В помощи медиков никто не нуждался.
Ранее сообщалось, что в Крыму в долине Приведений на скалах застряли туристы с ребенком.
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