https://crimea.ria.ru/20220920/moskvichi-poteryalis-na-gore-sokol-v-krymu-1124558390.html

Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму

Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Москвичи потерялись на горе Сокол в Крыму

В Крыму на горе Сокол потерялись и застряли двое туристов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T11:25

2022-09-20T11:25

2022-09-20T11:25

происшествия

мчс крыма

крым

туризм в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Крыму на горе Сокол потерялись и застряли двое туристов из Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило оперативному дежурному накануне в восемь часов вечера."Используя альпинистское снаряжение сотрудники "КРЫМ-СПАС" эвакуировали пострадавших в безопасное место", – сообщили в МЧС.Операция завершилась успешно. Туристы отделались испугом и профилактической беседой со спасателями о безопасном поведении в горно-лесной зоне. В помощи медиков никто не нуждался.Ранее сообщалось, что в Крыму в долине Приведений на скалах застряли туристы с ребенком.

https://crimea.ria.ru/20220802/tyazhelaya-operatsiya-kak-v-krymskikh-gorakh-spasli-turista-1124034893.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс крыма, крым, туризм в крыму