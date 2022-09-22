https://crimea.ria.ru/20220922/burya-s-livnyami-i-grozami-nadvigaetsya-na-krym-1124583041.html

Буря с ливнями и грозами надвигается на Крым

Буря с ливнями и грозами надвигается на Крым - РИА Новости Крым, 22.09.2022

Буря с ливнями и грозами надвигается на Крым

Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России. РИА Новости Крым, 22.09.2022

2022-09-22T10:54

2022-09-22T10:54

2022-09-22T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости Крым. Штормовое предупреждение о ливнях с грозами объявлено в Крыму на ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МЧС России.В связи с непогодой спасатели предупреждают о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий. Возможны подтопления территорий."Также есть вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни", - добавили в ведомстве.Жителей и гостей полуострова призвали соблюдать меры безопасности, исключить выход в море и горно-лесную местность, а также ограничить пребывание вблизи русел рек, в том числе и пересохших.

https://crimea.ria.ru/20220920/krymu-ugrozhayut-smerchi-1124557656.html

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