https://crimea.ria.ru/20220922/Kakoy-segodnya-prazdnik-22-sentyabrya_-1118751755.html

Какой сегодня праздник: 22 сентября

Какой сегодня праздник: 22 сентября - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Какой сегодня праздник: 22 сентября

В четверг миллионы автовладельцев оставляют свои машины и идут на работу пешком, эко-активисты защищают слонов, женщины-бизнесмены отмечают профессиональный... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-22T00:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости Крым. В четверг миллионы автовладельцев оставляют свои машины и идут на работу пешком, эко-активисты защищают слонов, женщины-бизнесмены отмечают профессиональный праздник, а пользователи соцсетей занимаются раскрашиванием серости. Ровно 160 лет назад в Америке от рабства освободили негров, а 78 лет назад Красная армия освободила Таллин от фашистских войск. В этот день родились ученый Майкл Фарадей и создатель самого первого толкового словаря СССР Сергей Ожегов.Что празднуют в миреБолее сотни миллионов человек по всему миру отмечают День без автомобиля. Последние несколько десятков лет страны Запада ежегодно участвуют в акции, которая представляет собой отказ от использования личных транспортных средств на один день. Ее цель – напомнить обществу, что чрезмерная автомобилизация губительна для природы. В крупных городах России 22 сентября тысячи людей также отказываются от поездок на машине. Например, Белгород присоединился к акции в 2005 году, а через три года – Москва. Ранее эксперты подсчитали, что если российская столица хотя бы на день полностью откажется от использования авто, то число вредных выбросов уменьшится на 2,7 тыс. тонн. Стоит отметить, что изначально День без автомобиля был вовсе не экологической акцией. В 1973 году власти Швейцарии были вынуждены провести ее из-за топливного кризиса в стране. Причем автомобилисты отказались от поездок на целых четыре дня. А вот первый общенациональный День без машин прошел в Британии в 1997 году.Еще один не менее важный экологический праздник – Всемирный день защиты слонов. Инициатором его зарождения стали международные природоохранные организации и экологи, которые уже не один десяток лет бьют тревогу в связи с резким сокращением популяции этих млекопитающих. Ситуация с уменьшением их численности насколько критична, что некоторые виды находятся на грани вымирания. Причиной стало бесконтрольное убийство слонов ради мяса и дорогостоящих бивней. В некоторых странах животных убивают еще и потому, что они наносят ущерб сельскохозяйственным угодьям, хотя на сам деле это происходит из-за массовой вырубки лесов.Не лучше положение семейства носороговые, 95% представителей которых было уничтожено еще в прошлом веке. Поэтому по инициативе Всемирного фонда дикой природы с 2010 года 22 сентября отмечается День носорога. Ученые подсчитали, что когда-то в мире насчитывался 61 род носороговых, а сегодня их осталось пять. Именно поэтому суть праздника – обратить внимание людей на их тяжелое положение. К сожалению, пока усилия активистов и природоохранных организаций не дают желаемого эффекта, ведь на черном рынке за каждый килограмм рога можно получить около 60 тыс. долларов.В США бизнес-вумен отмечают профессионал праздник День деловых женщин. Его отмечают, чтобы обратить внимание общества на значимость вклада в экономику страны. Кстати, сама дата появилась по инициативе деловых американок, которые 22 сентября 1949 года создали Ассоциацию американских женщин. В последние годы праздник начал пользоваться популярностью среди дам-предпринимателей и в других странах мира.Кто придумал и как праздновать День раскрашивания серости точно не известно, однако он полюбился многим пользователям Сети. Миссия праздника – уберечь людей от осенней хандры. В этот день крайне не рекомендуется отказываться от прогулок на свежем воздухе, отдыха с семей, занятий творчеством, шоппинга и других приятных вещей.Фанаты произведения "Хоббит, или Туда и обратно" сегодня отмечают день рождения хоббитов Бильбо и Фродо Бэггинсов, знаменитых персонажей творений Джона Рональда Руэла Толкина. Их дату рождения автор сам указал в книгах. Именно поэтому мировое сообщество отмечает День Хоббита, который придумали праздновать в Американском сообществе толкинистов.Знаменательные событияВ 1764 году императрица Екатерина II распорядилась устанавливать вдоль дорог каменные верстовые столбы вместо деревянных. Их изготавливали в мастерских Исаакиевского собора. Однако позже ее внук Александр I снова заменил такие дорожные знаки на деревянные.В 1862 году президент США Авраам Линкольн объявил об освобождении негров-рабов.Первая почтовая открытка в мире была напечатана в Австрии в 1869 году. Тогда она называлась "карточкой для корреспонденции".В 1944 году Красная армия освободила Таллин от фашистских войск. Во время операции погибли шесть тысяч советских солдат, еще 24 тыс. ранило. Через три года на месте братской могилы был установлен Бронзовый солдат, однако в 2007 году его перенесли по решению эстонский властей.Кто родилсяВ этот день в 1791 году родился английский физик и химик Майкл Фарадей. Он прославился созданием генератора и открыл электромагнитную индукцию.122 года назад родился создатель самого первого толкового словаря СССР Сергей Ожегов. Известный советский лингвист прожил 64 года.В 1938 году родился американский певец и киноактер Дин Рид, который был любимчиком советских зрителей. В 1986 году его тело нашли в озере Цойтенер Зе возле Берлина. Считается, что он покончил жизнь самоубийством, однако есть версии, что актер погиб в результате несчастного случая, а также, что был убит.Сегодня свое 64-летие отмечает итальянский певец, исполнитель классической и популярной музыки Андреа Бочелли.Британская актриса и певица Билли Пайпер сегодня празднует 40-летие. Ее лучшими работами признали роли в фильме "День Доктора", сериалах "Доктор Кто", "Тайный дневник девушки по вызову" и других.35 лет исполняется голливудскому актеру Тому Фелтону, известному всему миру благодаря роли Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер".

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новости, в мире, культура