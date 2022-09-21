https://crimea.ria.ru/20220921/zaveduyuschuyu-detsada-v-sevastopole-obvinili-v-khalatnosti-1124572649.html

Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности

Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заведующую одного из детских садов Севастополя обвинили в халатности при обеспечении безопасности, уголовное... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T11:07

2022-09-21T11:07

2022-09-21T11:07

крымский следком

происшествия

севастополь

прокуратура города севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/03/19/1119396420_0:46:1901:1115_1920x0_80_0_0_9256ba7af98b0b5e98757691bcc25ed3.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заведующую одного из детских садов Севастополя обвинили в халатности при обеспечении безопасности, уголовное дело направлено суд. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ноябре 2021 года 4-летняя воспитанница одного из детских садом Севастополя получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы. В отношении экс-заведующей детсада возбудили уголовное дело о халатности.По данным прокуратуры Севастополя, заведующая приобрела театральную ширму на основании госконтракта. При этом, технические характеристики конструкции изначально не соответствовали требованиям и не обеспечивали ее устойчивость."Во время занятия девочка потянула на себя занавески на центральной секции ширмы и опрокинула ее не себя. В результате падения конструкции ребенок получил перелом ноги", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В СК уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она посещает детсад. Театральную ширму из помещения убрали.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что бывший замдиректора интерната в Феодосии пойдет под суд за применение силы к ученику.

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, происшествия, севастополь, прокуратура города севастополя