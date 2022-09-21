https://crimea.ria.ru/20220921/zaveduyuschuyu-detsada-v-sevastopole-obvinili-v-khalatnosti-1124572649.html
Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности
Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заведующую одного из детских садов Севастополя обвинили в халатности при обеспечении безопасности, уголовное... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T11:07
2022-09-21T11:07
2022-09-21T11:07
крымский следком
происшествия
севастополь
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заведующую одного из детских садов Севастополя обвинили в халатности при обеспечении безопасности, уголовное дело направлено суд. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в ноябре 2021 года 4-летняя воспитанница одного из детских садом Севастополя получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы. В отношении экс-заведующей детсада возбудили уголовное дело о халатности.По данным прокуратуры Севастополя, заведующая приобрела театральную ширму на основании госконтракта. При этом, технические характеристики конструкции изначально не соответствовали требованиям и не обеспечивали ее устойчивость."Во время занятия девочка потянула на себя занавески на центральной секции ширмы и опрокинула ее не себя. В результате падения конструкции ребенок получил перелом ноги", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В СК уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она посещает детсад. Театральную ширму из помещения убрали.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.Ранее сообщалось, что бывший замдиректора интерната в Феодосии пойдет под суд за применение силы к ученику.
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Новости
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский следком, происшествия, севастополь, прокуратура города севастополя
Заведующую детсада в Севастополе обвинили в халатности
Заведующая детсада в Севастополе, где на ребенка упала театральная ширма, пойдет под суд
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. В Крыму заведующую одного из детских садов Севастополя обвинили в халатности при обеспечении безопасности, уголовное дело направлено суд. Об этом сообщает пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета РФ по региону.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым
, в ноябре 2021 года 4-летняя воспитанница одного из детских садом Севастополя получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы. В отношении экс-заведующей детсада возбудили уголовное дело о халатности.
"В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемой к совершению данного преступления", – говорится в сообщении ведомства.
По данным прокуратуры Севастополя, заведующая приобрела театральную ширму на основании госконтракта. При этом, технические характеристики конструкции изначально не соответствовали требованиям и не обеспечивали ее устойчивость.
"Во время занятия девочка потянула на себя занавески на центральной секции ширмы и опрокинула ее не себя. В результате падения конструкции ребенок получил перелом ноги", – сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В СК уточнили, что в настоящее время жизни и здоровью девочки ничего не угрожает, она посещает детсад. Театральную ширму из помещения убрали.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, где будет рассмотрено по существу.
Ранее сообщалось
, что бывший замдиректора интерната в Феодосии пойдет под суд за применение силы к ученику.