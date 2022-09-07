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Экс-замдиректора интерната в Феодосии будут судить за применение силы - РИА Новости Крым, 07.09.2022
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Экс-замдиректора интерната в Феодосии будут судить за применение силы
Экс-замдиректора интерната в Феодосии будут судить за применение силы - РИА Новости Крым, 07.09.2022
Экс-замдиректора интерната в Феодосии будут судить за применение силы
Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замдиректора Феодосийской специальной школы-интерната, которого будут РИА Новости Крым, 07.09.2022
2022-09-07T11:09
2022-09-07T11:13
феодосия
прокуратура республики крым
закон и право
общество
образование в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замдиректора Феодосийской специальной школы-интерната, которого будут судить за применение силы к ученику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Инцидент произошел в школе-интернате для детей с нарушениями слуха в Феодосии в конце мая. Между преподавателем и учеником возник конфликт, педагог решил "усмирить" подростка, применив силу. Ситуация попала на видео, а после в соцсети. Следком возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, мужчина был отстранен от работы."По версии следствия, обвиняемый, в конце мая текущего года, находясь в аудитории общеобразовательного учреждения, используя малозначительный повод непослушания, под видом мер воспитательного характера применил физическую силу к учащемуся 8 класса. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.
https://crimea.ria.ru/20210409/Rebenok-invalid-slomal-pozvonochnik-v-sevastopolskom-internate---SK-1119451539.html
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феодосия, прокуратура республики крым, закон и право, общество, образование в крыму и севастополе
Экс-замдиректора интерната в Феодосии будут судить за применение силы

Бывший замдиректора интерната в Феодосии пойдет под суд за применение силы к ученику

11:09 07.09.2022 (обновлено: 11:13 07.09.2022)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 сен - РИА Новости Крым. Прокуратура Феодосии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-замдиректора Феодосийской специальной школы-интерната, которого будут судить за применение силы к ученику. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Инцидент произошел в школе-интернате для детей с нарушениями слуха в Феодосии в конце мая. Между преподавателем и учеником возник конфликт, педагог решил "усмирить" подростка, применив силу. Ситуация попала на видео, а после в соцсети. Следком возбудил уголовное дело за превышение должностных полномочий, мужчина был отстранен от работы.
"По версии следствия, обвиняемый, в конце мая текущего года, находясь в аудитории общеобразовательного учреждения, используя малозначительный повод непослушания, под видом мер воспитательного характера применил физическую силу к учащемуся 8 класса. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Феодосийский городской суд для рассмотрения по существу", - сообщили в прокуратуре.
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