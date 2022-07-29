В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы
В детском саду Севастополя упавшая театральная ширма тяжело травмировала 4-летнюю девочку
12:27 29.07.2022 (обновлено: 13:00 29.07.2022)
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяШирма, которая упала на 4-летнюю девочку в детском саду Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В одном из детсадов Севастополя четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы, в отношении экс-заведующей детсада возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
"Подозреваемая, являющаяся на тот момент заведующей детским садиком, своевременно не выявила, что не была должным образом закреплена в помещении детсада театральная ширма. В результате чего утром 11 ноября 2021 года в помещении музыкального зала произошло падение данного оборудования на 4-летнюю девочку. С тяжелыми травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
В ходе проверки сотрудники СК и прокуратуры установили факт халатности со стороны заведующей детским садом. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.