https://crimea.ria.ru/20220729/v-sevastopole-4-letnyaya-devochka-edva-ne-pogibla-iz-za-upavshey-na-nee-shirmy-1123994905.html

В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы

В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы - РИА Новости Крым, 29.07.2022

В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы

В одном из детсадов Севастополя четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы, в отношении экс-заведующей детсада... РИА Новости Крым, 29.07.2022

2022-07-29T12:27

2022-07-29T12:27

2022-07-29T13:00

происшествия

севастополь

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В одном из детсадов Севастополя четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы, в отношении экс-заведующей детсада возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.В ходе проверки сотрудники СК и прокуратуры установили факт халатности со стороны заведующей детским садом. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.

севастополь

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, севастополь, крымский следком