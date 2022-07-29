Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы - РИА Новости Крым, 29.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220729/v-sevastopole-4-letnyaya-devochka-edva-ne-pogibla-iz-za-upavshey-na-nee-shirmy-1123994905.html
В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы
В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы - РИА Новости Крым, 29.07.2022
В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы
В одном из детсадов Севастополя четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы, в отношении экс-заведующей детсада... РИА Новости Крым, 29.07.2022
2022-07-29T12:27
2022-07-29T13:00
происшествия
севастополь
крымский следком
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123995775_0:60:939:588_1920x0_80_0_0_2d53e5ef5f444135c804589ded9bc490.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В одном из детсадов Севастополя четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы, в отношении экс-заведующей детсада возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.В ходе проверки сотрудники СК и прокуратуры установили факт халатности со стороны заведующей детским садом. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/1d/1123995775_0:0:939:705_1920x0_80_0_0_fd302431d5a6f7f3c1a3107777fc7a7d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, севастополь, крымский следком
В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы

В детском саду Севастополя упавшая театральная ширма тяжело травмировала 4-летнюю девочку

12:27 29.07.2022 (обновлено: 13:00 29.07.2022)
 
© Пресс-служба Прокуратуры СевастополяШирма, которая упала на 4-летнюю девочку в детском саду Севастополя
Ширма, которая упала на 4-летнюю девочку в детском саду Севастополя
© Пресс-служба Прокуратуры Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 29 июл – РИА Новости Крым. В одном из детсадов Севастополя четырехлетняя девочка получила тяжелые травмы из-за падения на нее театральной ширмы, в отношении экс-заведующей детсада возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в главном следственном управлении СК РФ по региону.
"Подозреваемая, являющаяся на тот момент заведующей детским садиком, своевременно не выявила, что не была должным образом закреплена в помещении детсада театральная ширма. В результате чего утром 11 ноября 2021 года в помещении музыкального зала произошло падение данного оборудования на 4-летнюю девочку. С тяжелыми травмами ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.
В ходе проверки сотрудники СК и прокуратуры установили факт халатности со стороны заведующей детским садом. В отношении нее возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы. Расследование уголовного дела продолжается.
 
ПроисшествияСевастопольКрымский Следком
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:11ВСУ нанесли удар по зерновым складам в Запорожской области
12:54Сколько протянут ВСУ без помощи Запада: откровенное признание из Киева
12:37Экс-полковник СБУ сдался в плен российским силовикам
12:27В Севастополе 4-летняя девочка едва не погибла из-за упавшей на нее ширмы
12:22Слова Макрона о расширении связей РФ и Африки оскорбительны – Лавров
12:18Количество убитых в результате удара по СИЗО в Еленовке выросло – Пушилин
12:08Стало известно, когда откроют Антоновский мост в Херсоне
11:50ВС РФ под Киевом разбила бригаду ВСУ, готовившуюся отправиться на Донбасс
11:41Российский истребитель уничтожил украинский "Тор-М1"
11:25ВС России нанесли ответный удар по ВСУ за обстрел Брянской области
11:02ВСУ атаковали колонию в Еленовке: 40 пленных украинцев погибли
10:42Где в Крыму не будет воды и когда ее подключат
10:31Крым получит 11 млн рублей на благоустройство городов
10:13В Крыму и Севастополе резко выросло число заболевших COVID-19
10:07Therr Maitz, Орбакайте и Дюжев: Mriya Resort & SPA зовет на День рождения
10:03ФСБ предотвратила теракт "Правого сектора"* в Липецке
09:37Украинские боевики нанесли удар по селу в Брянской области
09:11Впервые в Севастополе пройдут соревнования по хайдайвингу
09:03Страшный пожар произошел в хостеле в Москве: погибли восемь человек
08:59Как россияне предпочитают проводить свободное время
Лента новостейМолния