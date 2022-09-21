Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской
Жители освобожденной части Николаевской области примут участие в референдуме – власти
© РИА Новости КрымПовседневная жизнь в городе Голая пристань Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Освобожденные населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонщины, их жители смогут проголосовать на референдуме. Об этом со ссылкой на замглавы ВГА Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.
Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. На голосование выносится один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
"К нам обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме", - заявил Стремоусов.
Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.