https://crimea.ria.ru/20220921/osvobozhdennuyu-chast-nikolaevskoy-oblasti-prisoedinili-k-khersonskoy-1124573523.html

Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской

Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской

Освобожденные населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонщины, их жители смогут проголосовать на референдуме. Об... РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T12:03

2022-09-21T12:03

2022-09-21T12:03

новая жизнь на освобожденных территориях

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Освобожденные населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонщины, их жители смогут проголосовать на референдуме. Об этом со ссылкой на замглавы ВГА Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. На голосование выносится один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html

https://crimea.ria.ru/20220920/khotim-v-rossiyu-nezamedlitelno-1124567141.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, общество