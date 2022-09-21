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Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Мелитополь - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
Новая жизнь на освобожденных территориях
https://crimea.ria.ru/20220921/osvobozhdennuyu-chast-nikolaevskoy-oblasti-prisoedinili-k-khersonskoy-1124573523.html
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской
Освобожденные населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонщины, их жители смогут проголосовать на референдуме. Об... РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T12:03
2022-09-21T12:03
новая жизнь на освобожденных территориях
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Освобожденные населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонщины, их жители смогут проголосовать на референдуме. Об этом со ссылкой на замглавы ВГА Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. На голосование выносится один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html
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херсонская область, общество
Освобожденную часть Николаевской области присоединили к Херсонской

Жители освобожденной части Николаевской области примут участие в референдуме – власти

12:03 21.09.2022
 
© РИА Новости КрымПовседневная жизнь в городе Голая пристань Херсонской области
Повседневная жизнь в городе Голая пристань Херсонской области - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Освобожденные населенные пункты Снегиревка и Александровка Николаевской области включены в состав Херсонщины, их жители смогут проголосовать на референдуме. Об этом со ссылкой на замглавы ВГА Кирилла Стремоусова сообщает РИА Новости.
Референдум по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации будет проведен в период с 23 по 27 сентября. На голосование выносится один вопрос: о выходе региона из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.
Херсон - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 21:43Новая жизнь на освобожденных территориях
Референдум о присоединении к РФ в Херсоне: как и где можно проголосовать
"К нам обратились представители села Александровка и города Снегиревка освобожденной части Николаевской области и попросили включить их в состав Херсонской области. Теперь они будут как административные единицы Херсонской области принимать участие в референдуме", - заявил Стремоусов.
Как сообщалось, референдумы о вступлении в состав России в Херсонской и Запорожской областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках пройдут с 23 по 27 сентября. С такой инициативой выступили общественники регионов, руководители их поддержали.
Баннер референдума о вступлении в Россию возле ДК Железнодорожников в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
Вчера, 18:49Новая жизнь на освобожденных территориях
Хотим в Россию. Незамедлительно
В середине февраля руководители Луганской и Донецкой народных республик попросили Россию признать их суверенитет. Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал соответствующие указы. А 24 февраля он объявил о начале спецоперации, главная задача которой – защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима.
 
Новая жизнь на освобожденных территорияхХерсонская областьОбщество
 
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