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Четыре взрыва прогремели в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.09.2022
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Четыре взрыва прогремели в Херсоне
Четыре взрыва прогремели в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.09.2022
Четыре взрыва прогремели в Херсоне
Не менее четырех взрывов прогремели в Херсоне, предварительно, работает российская ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.09.2022
2022-09-21T20:03
2022-09-21T20:04
херсонская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Не менее четырех взрывов прогремели в Херсоне, предварительно, работает российская ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.Следов работы ПВО в небе не было видно, слышны взрывы. По предварительным данным, работает российская система противовоздушной обороны.Инцидент произошел неподалеку от мостоперехода "ХБК"-"Таврический". Над местом взрыва поднимается черный дым. Следов работы ПВО видно не было, однако слышны взрывы.Информации о пострадавших на данный момент нет.Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.
https://crimea.ria.ru/20220918/vsu-vnov-obstrelyali-kherson---odna-raketu-upala-v-parke-yubileynyy--1124544189.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Материал дополняется

Четыре взрыва прогремели в Херсоне

20:03 21.09.2022 (обновлено: 20:04 21.09.2022)
 
© РИА Новости КрымХерсон
Херсон - РИА Новости, 1920, 21.09.2022
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Не менее четырех взрывов прогремели в Херсоне, предварительно, работает российская ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.
Следов работы ПВО в небе не было видно, слышны взрывы. По предварительным данным, работает российская система противовоздушной обороны.
Инцидент произошел неподалеку от мостоперехода "ХБК"-"Таврический". Над местом взрыва поднимается черный дым. Следов работы ПВО видно не было, однако слышны взрывы.
Информации о пострадавших на данный момент нет.
Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.
Херсон - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
18 сентября, 16:15
ВСУ вновь обстреляли Херсон - одна ракета упала в парке "Юбилейный"
На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.
Херсонская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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Заголовок открываемого материала
20:03Четыре взрыва прогремели в Херсоне
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