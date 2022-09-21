https://crimea.ria.ru/20220921/chetyre-vzryva-progremeli-v-khersone-1124580317.html

Четыре взрыва прогремели в Херсоне

Четыре взрыва прогремели в Херсоне - РИА Новости Крым, 21.09.2022

Четыре взрыва прогремели в Херсоне

Не менее четырех взрывов прогремели в Херсоне, предварительно, работает российская ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости Крым, 21.09.2022

2022-09-21T20:03

2022-09-21T20:03

2022-09-21T20:04

херсонская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен – РИА Новости Крым. Не менее четырех взрывов прогремели в Херсоне, предварительно, работает российская ПВО, сообщает корреспондент РИА Новости.Следов работы ПВО в небе не было видно, слышны взрывы. По предварительным данным, работает российская система противовоздушной обороны.Инцидент произошел неподалеку от мостоперехода "ХБК"-"Таврический". Над местом взрыва поднимается черный дым. Следов работы ПВО видно не было, однако слышны взрывы.Информации о пострадавших на данный момент нет.Шестнадцатого сентября украинская армия нанесла по Херсону удар из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Ракеты попали в здание областной администрации, три человека погибли, 13 получили ранения.На следующий день в городе прогремели пять взрывов — их отразила ПВО, а затем в центре завязался бой, в котором российские военные ликвидировали диверсионно-разведывательную группу. Никто из мирных жителей при этом не пострадал.

https://crimea.ria.ru/20220918/vsu-vnov-obstrelyali-kherson---odna-raketu-upala-v-parke-yubileynyy--1124544189.html

херсонская область

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херсонская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)