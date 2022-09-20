https://crimea.ria.ru/20220920/vtsiom-poschital-zanyatykh-rossiyan-i-otsenil-ikh-materialnoe-polozhenie-1124553691.html

ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение

ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение - РИА Новости Крым, 20.09.2022

ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение

Половина россиян стали больше работать, почти столько же довольны своим материальным положением. Таковы выводы Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T08:45

2022-09-20T08:45

2022-09-20T08:45

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Половина россиян стали больше работать, почти столько же довольны своим материальным положением. Таковы выводы Всероссийского центра изучения общественного мнения, основанные на исследовании с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.По итогам опроса также выяснилось, что за последние годы 53% россиян стали больше работать, треть респондентов работают столько же, меньше работы стало у 13% опрошенных. При этом уменьшилась занятость в основном среди граждан старшего возраста.Почти половина россиян старше 60 лет сообщили, что за последние 2-3 года у них стало намного больше свободного времени - 40%, в то же время молодежь говорит об обратном. Среди 18-34-летних больше половины отметили, что им стало не хватать времени - 56%, а в группе от 35 до 59 лет преобладает стабильность — свободного времени осталось столько же.Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.

https://crimea.ria.ru/20220621/v-rossii-rastet-chislo-bezrabotnykh---mintrud-1123602192.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество