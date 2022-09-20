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ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение
ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение - РИА Новости Крым, 20.09.2022
ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение
Половина россиян стали больше работать, почти столько же довольны своим материальным положением. Таковы выводы Всероссийского центра изучения общественного... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T08:45
2022-09-20T08:45
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Половина россиян стали больше работать, почти столько же довольны своим материальным положением. Таковы выводы Всероссийского центра изучения общественного мнения, основанные на исследовании с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.По итогам опроса также выяснилось, что за последние годы 53% россиян стали больше работать, треть респондентов работают столько же, меньше работы стало у 13% опрошенных. При этом уменьшилась занятость в основном среди граждан старшего возраста.Почти половина россиян старше 60 лет сообщили, что за последние 2-3 года у них стало намного больше свободного времени - 40%, в то же время молодежь говорит об обратном. Среди 18-34-летних больше половины отметили, что им стало не хватать времени - 56%, а в группе от 35 до 59 лет преобладает стабильность — свободного времени осталось столько же.Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.
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общество
ВЦИОМ посчитал занятых россиян и оценил их материальное положение

ВЦИОМ: половина россиян довольны своим материальным положением

08:45 20.09.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. Половина россиян стали больше работать, почти столько же довольны своим материальным положением. Таковы выводы Всероссийского центра изучения общественного мнения, основанные на исследовании с участием 1,6 тыс. совершеннолетних респондентов из разных регионов страны.
"Среди работающих граждан 38% сообщили, что сегодня рабочее место их устраивает больше, чем пару лет назад. Удовлетворенных больше среди мужчин, чем среди женщин - 42% и 33% соответственно, довольных своим материальным положением 49%", - приводит статистику ВЦИОМ.
По итогам опроса также выяснилось, что за последние годы 53% россиян стали больше работать, треть респондентов работают столько же, меньше работы стало у 13% опрошенных. При этом уменьшилась занятость в основном среди граждан старшего возраста.
Почти половина россиян старше 60 лет сообщили, что за последние 2-3 года у них стало намного больше свободного времени - 40%, в то же время молодежь говорит об обратном. Среди 18-34-летних больше половины отметили, что им стало не хватать времени - 56%, а в группе от 35 до 59 лет преобладает стабильность — свободного времени осталось столько же.
Работа Центра занятости в Тамбовской области - РИА Новости, 1920, 21.06.2022
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Ранее ВЦИОМ посчитал число россиян со сбережениями. Совсем не откладывают деньги и тратят все на текущие нужды 39% россиян, за 10 лет их доля сократилась. Основная стратегия у населения сегодня — откладывать после всех необходимых трат — 44%.
 
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