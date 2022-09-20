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В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу
В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу - РИА Новости Крым, 20.09.2022
В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу
В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство - до 10 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на документ,... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T13:07
2022-09-20T13:07
2022-09-20T13:07
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государственная дума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство - до 10 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на документ, авторами которого выступили депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий и сенатор Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.Уточняется, что пребывающие в запасе граждане во время военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьей УК, которая установлена для проходящих военную службу по контракту.Однако военнослужащий может быть освобожден от ответственности за неявку или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".
https://crimea.ria.ru/20220913/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vseobschey-mobilizatsii-v-rossii-1124490619.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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армия и флот, государственная дума рф, российская федерация (россия, рф)
В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу
В ГД внесены поправки о лишении свободы до 10 лет за неявку на военную службу
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство - до 10 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на документ, авторами которого выступили депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий и сенатор Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.
"Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет", - говорится в тексте поправок.
Уточняется, что пребывающие в запасе граждане во время военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьей УК, которая установлена для проходящих военную службу по контракту.
Однако военнослужащий может быть освобожден от ответственности за неявку или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".