https://crimea.ria.ru/20220920/v-gd-vnesli-popravki-o-lishenii-svobody-za-dezertirstvo-i-neyavku-na-sluzhbu-1124559682.html

В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу

В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу - РИА Новости Крым, 20.09.2022

В ГД внесли поправки о лишении свободы за дезертирство и неявку на службу

В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство - до 10 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на документ,... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T13:07

2022-09-20T13:07

2022-09-20T13:07

армия и флот

государственная дума рф

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. В Госдуму внесены поправки о наказании за неявку на военную службу по призыву или дезертирство - до 10 лет лишения свободы. Об этом со ссылкой на документ, авторами которого выступили депутаты Валерий Пискарев, Леонид Слуцкий и сенатор Андрей Клишас, сообщает РИА Новости.Уточняется, что пребывающие в запасе граждане во время военных сборов несут уголовную ответственность за совершение преступлений, предусмотренных статьей УК, которая установлена для проходящих военную службу по контракту.Однако военнослужащий может быть освобожден от ответственности за неявку или дезертирство, если "самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу явились следствием стечения тяжелых обстоятельств".

https://crimea.ria.ru/20220913/v-kremle-otvetili-na-vopros-o-vseobschey-mobilizatsii-v-rossii-1124490619.html

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армия и флот, государственная дума рф, российская федерация (россия, рф)