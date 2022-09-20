https://crimea.ria.ru/20220920/rossiya-ne-svernet-s-suverennogo-kursa--putin-1124560307.html

Россия не свернет с суверенного курса – Путин

Россия не свернет с суверенного курса – Путин - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Россия не свернет с суверенного курса – Путин

Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T13:34

2022-09-20T13:34

2022-09-20T13:37

российская федерация (россия, рф)

владимир путин (политик)

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в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов и поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.Россию поддерживает половина мира – польские СМИ >>Президент отметил, что основной площадкой для продвижения таких интересов со стороны России останется Организация Объединенных Наций.Во вторник в Александровского зале Больного Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину от дипломатических представителей дружественных государств. Участие в церемонии приняли послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.Верительная грамота свидетельствует об аккредитации дипломатического представителя в качестве официального лица, выступающего от государства.

https://crimea.ria.ru/20220826/v-sovfede-zayavili-o-formirovanii-novogo-mirovogo-tsentra-sily-1124294592.html

https://crimea.ria.ru/20220916/rossiya-sderzhana-do-pory-do-vremeni--putin-1124533962.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российская федерация (россия, рф), владимир путин (политик), политика, в мире