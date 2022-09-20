https://crimea.ria.ru/20220920/rossiya-ne-svernet-s-suverennogo-kursa--putin-1124560307.html
Россия не свернет с суверенного курса – Путин
Россия не свернет с суверенного курса – Путин - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Россия не свернет с суверенного курса – Путин
Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T13:34
2022-09-20T13:34
2022-09-20T13:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов и поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.Россию поддерживает половина мира – польские СМИ >>Президент отметил, что основной площадкой для продвижения таких интересов со стороны России останется Организация Объединенных Наций.Во вторник в Александровского зале Больного Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину от дипломатических представителей дружественных государств. Участие в церемонии приняли послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.Верительная грамота свидетельствует об аккредитации дипломатического представителя в качестве официального лица, выступающего от государства.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-sovfede-zayavili-o-formirovanii-novogo-mirovogo-tsentra-sily-1124294592.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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российская федерация (россия, рф), владимир путин (политик), политика, в мире
Россия не свернет с суверенного курса – Путин
Президент Путин: в контексте международной повестки Россия не свернет с суверенного курса
13:34 20.09.2022 (обновлено: 13:37 20.09.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов и поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.
Президент отметил, что основной площадкой для продвижения таких интересов со стороны России останется Организация Объединенных Наций.
"Что касается России – мы не свернем с нашего суверенного курса. Как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций мы намерены и далее продвигать объединительную международную повестку и вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", – сказал Путин.
Во вторник в Александровского зале Больного Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину от дипломатических представителей дружественных государств. Участие в церемонии приняли послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
Верительная грамота свидетельствует об аккредитации дипломатического представителя в качестве официального лица, выступающего от государства.