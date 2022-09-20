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Россия не свернет с суверенного курса – Путин - РИА Новости Крым, 20.09.2022
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Россия не свернет с суверенного курса – Путин
Россия не свернет с суверенного курса – Путин - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Россия не свернет с суверенного курса – Путин
Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов... РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T13:34
2022-09-20T13:37
российская федерация (россия, рф)
владимир путин (политик)
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов и поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.Россию поддерживает половина мира – польские СМИ &gt;&gt;Президент отметил, что основной площадкой для продвижения таких интересов со стороны России останется Организация Объединенных Наций.Во вторник в Александровского зале Больного Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину от дипломатических представителей дружественных государств. Участие в церемонии приняли послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.Верительная грамота свидетельствует об аккредитации дипломатического представителя в качестве официального лица, выступающего от государства.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-sovfede-zayavili-o-formirovanii-novogo-mirovogo-tsentra-sily-1124294592.html
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российская федерация (россия, рф), владимир путин (политик), политика, в мире
Россия не свернет с суверенного курса – Путин

Президент Путин: в контексте международной повестки Россия не свернет с суверенного курса

13:34 20.09.2022 (обновлено: 13:37 20.09.2022)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.09.2022
© РИА Новости . Павел Бедняков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Россия придерживается своего суверенного курса и намерена продвигать объединительную международную повестку, выступая за урегулирования региональных конфликтов и поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы современности. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам.
Россию поддерживает половина мира – польские СМИ >>
Президент отметил, что основной площадкой для продвижения таких интересов со стороны России останется Организация Объединенных Наций.
"Что касается России – мы не свернем с нашего суверенного курса. Как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций мы намерены и далее продвигать объединительную международную повестку и вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов", – сказал Путин.
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26 августа, 03:31
В Совфеде заявили о формировании нового мирового центра силы
Во вторник в Александровского зале Больного Кремлевского дворца состоялась церемония вручения верительных грамот президенту России Владимиру Путину от дипломатических представителей дружественных государств. Участие в церемонии приняли послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.
Верительная грамота свидетельствует об аккредитации дипломатического представителя в качестве официального лица, выступающего от государства.
Президент РФ В. Путин
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