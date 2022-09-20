https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-v-lnr-i-dnr-kto-i-gde-smozhet-otdat-svoy-golos-1124569502.html

Референдум в ЛНР и ДНР: кого допустят к голосованию

Референдум в ЛНР и ДНР: кого допустят к голосованию - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Референдум в ЛНР и ДНР: кого допустят к голосованию

Сбор голосов на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России будет проходить по смешанной схеме. ЦИК ДНР уже утвердил перечень... РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T22:59

2022-09-20T22:59

2022-09-20T23:02

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/0c/1118720665_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_6ac4ca8c8ebb4f251417047aabd3fea2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Сбор голосов на референдуме о вхождении Донецкой Народной Республики в состав России будет проходить по смешанной схеме. ЦИК ДНР уже утвердил перечень удостоверяющих личность документов, которые необходимо предъявить для учета голоса, а также порядок подготовки и проведения референдума.Хотим в Россию. Незамедлительно >>Так, при заполнении бюллетеня жителям республики предстоит ответить на вопрос "Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав России на правах субъекта РФ?". Из соображений безопасности голосование будет длиться несколько дней – с 23 по 27 сентября, и пройдет по смешанной схеме. Первые четыре дня власти организуют подомовой обход граждан республики и точки голосования в разных общественных пространствах. В пятый, завершающий день, проголосовать можно будет непосредственно на избирательном участке.Два дня референдума – 26 и 27 сентября – будут объявлены выходными. Кроме того, для проведения плебисцита уже утверждены формы документов, принято решение о формировании территориальных комиссий.Вместе с тем в республики приняли закон об административной ответственности за нарушение порядка проведения референдума.В тоже время в Луганской Народной Республике с 22 по 28 сентября объявили каникулы в школах и колледжах, 27 сентября – последний день голосования – объявлен в республике выходным. Для наблюдения за голосованием, подсчета голосов и установления итогов Общественная палата ЛНР назначит наблюдателей. К голосованию допущены граждане республики, достигшие 18-летнего возраста, в том числе и находящиеся за пределами ЛНР.Референдумы о вступлении освобожденных территорий Украины в состав Российской Федерации пройдут 23-27 сентября. Даты были назначены после обращения общественников Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей к главам регионов в понедельник и вторник. В своих обращениях они отметили, что вхождение в состав РФ обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://crimea.ria.ru/20220920/pushilin-obratilsya-k-putinu-1124562882.html

https://crimea.ria.ru/20220920/referendum-o-prisoedinenii-k-rf-v-khersone-kak-i-gde-mozhno-progolosovat-1124569155.html

https://crimea.ria.ru/20220920/medvedev-rasskazal-chto-budet-posle-referendumov-v-donbasse-1124558074.html

луганская народная республика (лнр)

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), общество