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Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта
Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.09.2022
Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта
Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал, как обнаружить электронную слежку через мобильный телефон. РИА Новости Крым, 20.09.2022
2022-09-20T08:23
2022-09-20T08:23
2022-09-20T08:23
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал, как обнаружить электронную слежку через мобильный телефон.Кусков напомнил, что для прослушивания любого устройства требуется соответствующее постановление суда. Без документа отслеживание является незаконным и влечет за собой последствия в соответствии с законом.Эксперт перечислил несколько факторов, которые могут говорить об электронной слежке. Так, аккумулятор гаджета будет садиться быстрее, а на самом устройстве могут произвольно включаться различные функции – микрофон, видеокамера и программы в фоновом режиме.В первую очередь, специалист советует проверить установленные приложения – нет ли среди них подозрительных. Провести анализ может сам владелец или же менеджер сервисного центра."И если будут обнаружат программы, которые владелец не устанавливал, то их лучше удалить, а еще лучше – сбросить настройки и произвести полную перестановку софта", – заключил Кусков.Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как защитить данные с утерянного смартфона.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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общество
Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта
Эксперт Кусков перечислили факторы, по которым можно определить электронную слежку
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал, как обнаружить электронную слежку через мобильный телефон.
Кусков напомнил, что для прослушивания любого устройства требуется соответствующее постановление суда. Без документа отслеживание является незаконным и влечет за собой последствия в соответствии с законом.
Эксперт перечислил несколько факторов, которые могут говорить об электронной слежке. Так, аккумулятор гаджета будет садиться быстрее, а на самом устройстве могут произвольно включаться различные функции – микрофон, видеокамера и программы в фоновом режиме.
"Такие вещи могут проявляться по одиночке или в совокупности, главное, что вы фиксируете некую "самостоятельную" работу вашего смартфона в тот момент, когда вы им не пользуетесь", – цитирует
Кускова агентство "Прайм".
В первую очередь, специалист советует проверить установленные приложения – нет ли среди них подозрительных. Провести анализ может сам владелец или же менеджер сервисного центра.
"И если будут обнаружат программы, которые владелец не устанавливал, то их лучше удалить, а еще лучше – сбросить настройки и произвести полную перестановку софта", – заключил Кусков.
Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как защитить данные с утерянного смартфона
.