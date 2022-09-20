https://crimea.ria.ru/20220920/kak-ponyat-chto-vas-proslushivayut--sovety-eksperta-1124553964.html

Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта

Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта - РИА Новости Крым, 20.09.2022

Как понять, что вас прослушивают – советы эксперта

Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал, как обнаружить электронную слежку через мобильный телефон. РИА Новости Крым, 20.09.2022

2022-09-20T08:23

2022-09-20T08:23

2022-09-20T08:23

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости Крым. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал, как обнаружить электронную слежку через мобильный телефон.Кусков напомнил, что для прослушивания любого устройства требуется соответствующее постановление суда. Без документа отслеживание является незаконным и влечет за собой последствия в соответствии с законом.Эксперт перечислил несколько факторов, которые могут говорить об электронной слежке. Так, аккумулятор гаджета будет садиться быстрее, а на самом устройстве могут произвольно включаться различные функции – микрофон, видеокамера и программы в фоновом режиме.В первую очередь, специалист советует проверить установленные приложения – нет ли среди них подозрительных. Провести анализ может сам владелец или же менеджер сервисного центра."И если будут обнаружат программы, которые владелец не устанавливал, то их лучше удалить, а еще лучше – сбросить настройки и произвести полную перестановку софта", – заключил Кусков.Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, как защитить данные с утерянного смартфона.

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество