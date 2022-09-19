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Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия
Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия
В Крыму жителя Алушты приговорили к восьми годам колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T10:08
2022-09-19T10:08
2022-09-19T10:08
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алушта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Алушты приговорили к восьми годам колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.При обыске в рамках расследования уголовного дела у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил и порох.Мужчину обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Алуште задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сбежать от полиции и открыл по сотрудникам огонь из травматического пистолета.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), алушта, происшествия
Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия
Жителя Алушты приговорили к восьми годам колонии за хранение взрывчатых веществ и оружия
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Алушты приговорили к восьми годам колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
При обыске в рамках расследования уголовного дела у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил и порох.
"Изъяты средства вычислительной техники и мобильной связи, на которых обнаружены видеоматериалы радикального содержания, фотографии с изображением националистической символики и фашисткой атрибутики, а также переписка с членами украинских националистических батальонов", – говорится в сообщении.
Мужчину обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.
Приговор в законную силу пока не вступил.
Ранее в Алуште задержали местного жителя
, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сбежать от полиции и открыл по сотрудникам огонь из травматического пистолета.