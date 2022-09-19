https://crimea.ria.ru/20220919/zhitel-alushty-popalsya-fsb-za-khranenie-vzryvchatykh-veschestv-i-oruzhiya-1124547560.html

Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия

Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Житель Алушты попался ФСБ за хранение взрывчатых веществ и оружия

В Крыму жителя Алушты приговорили к восьми годам колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ... РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T10:08

2022-09-19T10:08

2022-09-19T10:08

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

алушта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Крыму жителя Алушты приговорили к восьми годам колонии со штрафом в размере 300 тысяч рублей за незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.При обыске в рамках расследования уголовного дела у подозреваемого обнаружили самодельное взрывное устройство с зарядом взрывчатого вещества более 500 граммов, пистолет, тротил и порох.Мужчину обвинили по двум статьям Уголовного кодекса РФ и назначили наказание в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом в 300 тысяч рублей.Приговор в законную силу пока не вступил.Ранее в Алуште задержали местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения пытался сбежать от полиции и открыл по сотрудникам огонь из травматического пистолета.

алушта

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), алушта, происшествия