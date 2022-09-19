https://crimea.ria.ru/20220919/opasnye-razvlecheniya-v-sevastopole-rebenok-rasporol-nogu-v-skeytparke-1124550418.html
Опасные развлечения: в Севастополе ребенок распорол ногу в скейтпарке
Опасные развлечения: в Севастополе ребенок распорол ногу в скейтпарке - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Опасные развлечения: в Севастополе ребенок распорол ногу в скейтпарке
В Севастополе в парке развлечений "Динопарк" ребенок во время катания на скейте провалился в дыру на одной из горок и распорол ногу. В департаменте городского... РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T14:02
2022-09-19T14:02
2022-09-19T14:21
севастополь
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в парке развлечений "Динопарк" ребенок во время катания на скейте провалился в дыру на одной из горок и распорол ногу. В департаменте городского хозяйства пояснили, что площадка находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации, но сигнальные ленты были сорваны неизвестными.О случае стало известно после сообщения в социальных сетях. Автор рассказал, что ребенок провалился в дыру на горке и распорол ногу о гвоздь на скейтплощадке популярного общественного пространства в Гагаринском районе города.В департаменте городского хозяйства пояснили, что площадка выведена из эксплуатации и после получения финансирования будет отремонтирована. Об этом предупреждали сигнальные ленты, которые были сорваны неизвестными.О поиске финансирования для проведения ремонта в "Динопарке" в начале сентября сообщал глава горхоза Евгений Горлов.
https://crimea.ria.ru/20220913/v-krymu-vrachi-spasli-proglotivshego-kamen-rebenka-s-invalidnostyu-1124488592.html
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севастополь, происшествия
Опасные развлечения: в Севастополе ребенок распорол ногу в скейтпарке
В Севастополе ребенок распорол ногу в парке развлечений, закрытом на ремонт
14:02 19.09.2022 (обновлено: 14:21 19.09.2022)
СЕВАСТОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе в парке развлечений "Динопарк" ребенок во время катания на скейте провалился в дыру на одной из горок и распорол ногу. В департаменте городского хозяйства пояснили, что площадка находится в аварийном состоянии и не подлежит эксплуатации, но сигнальные ленты были сорваны неизвестными.
О случае стало известно после сообщения в социальных сетях. Автор рассказал, что ребенок провалился в дыру на горке и распорол ногу о гвоздь на скейтплощадке популярного общественного пространства в Гагаринском районе города.
В департаменте городского хозяйства пояснили, что площадка выведена из эксплуатации и после получения финансирования будет отремонтирована. Об этом предупреждали сигнальные ленты, которые были сорваны неизвестными.
"Сегодня будет направлено письмо в МВД для поиска тех, кто сорвал оградительные ленты и из-за чего, к сожалению, ребенок получил травму. В ближайшее время этот участок снова будет огорожен", – говорится в сообщении горхоза в официальном Telegram-канале департамента.
О поиске финансирования для проведения ремонта в "Динопарке" в начале сентября сообщал глава горхоза Евгений Горлов.