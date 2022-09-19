https://crimea.ria.ru/20220919/kakoy-vid-topliva-mozhet-podorozhat-v-rossii-zimoy-1124544672.html
Какой вид топлива может подорожать в России зимой
Какой вид топлива может подорожать в России зимой - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Какой вид топлива может подорожать в России зимой
Грядущей зимой на российском рынке может возникнуть дефицит морозостойких сортов дизеля, что приведет к росту цен на него. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T08:02
2022-09-19T08:02
2022-09-19T08:02
экономика
российская федерация (россия, рф)
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Грядущей зимой на российском рынке может возникнуть дефицит морозостойких сортов дизеля, что приведет к росту цен на него. Об этом в эфире радио Sputnik сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.Он отметил, что прежде решить проблему помогали так называемые средние дистилляты – заменители дизтоплива, однако сегодня их практически нет на российском рынке: все идет на экспорт. Туда же в больших количествах уходит и сам зимний дизель."Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин", – сказал эксперт, подчеркнув, что такая ситуация не является нормальной.Восполнить нишу на рынке зимнего дизтоплива в России можно, наладив его поставки из Белоруссии. По словам Аркуши, это уже обсуждается.Что же касается обычного дизеля и бензина – здесь проблем нет и не ожидается."Ситуация с топливом в нашей стране абсолютно стабильная. <...> Я не ожидаю роста цен на топливо на уровне инфляции", – заверил он.По словам Аркуши, в РФ добывается достаточное количество нефти и производится довольно широкий ассортимент нефтепродуктов в таких объемах, которые способны полностью удовлетворить спрос отечественного потребителя.Ранее сообщалось, что в Крыму рост цен на бензин замедлился в связи с расширением предложения на внутреннем рынке в условиях ограничения экспортных поставок.
https://crimea.ria.ru/20220915/ipoteka-tseny-perspektivy-chto-s-rynkom-nedvizhimosti-v-krymu-1124497576.html
https://crimea.ria.ru/20220804/krym-obespechivaet-khersonskuyu-oblast-benzinom--chto-s-tsenami-1124058980.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, российская федерация (россия, рф), мнения
Какой вид топлива может подорожать в России зимой
В Российском топливном союзе предрекли дефицит и удорожание зимнего дизельного топлива
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым.
Грядущей зимой на российском рынке может возникнуть дефицит морозостойких сортов дизеля, что приведет к росту цен на него. Об этом в эфире радио Sputnik
сообщил президент Российского топливного союза Евгений Аркуша.
"Вызывает некоторые опасения ситуация с зимним дизелем, то есть с морозостойкими сортами дизельного топлива. С ним всегда были проблемы у нас в стране, его всегда не хватало. Боюсь, что и в этом году могут возникнуть определенные трудности", – сказал Аркуша.
Он отметил, что прежде решить проблему помогали так называемые средние дистилляты – заменители дизтоплива, однако сегодня их практически нет на российском рынке: все идет на экспорт. Туда же в больших количествах уходит и сам зимний дизель.
"Из-за этого у нас цены оптовые и розничные на дизельное топливо существенно выше, чем на бензин", – сказал эксперт, подчеркнув, что такая ситуация не является нормальной.
Восполнить нишу на рынке зимнего дизтоплива в России можно, наладив его поставки из Белоруссии. По словам Аркуши, это уже обсуждается.
Что же касается обычного дизеля и бензина – здесь проблем нет и не ожидается.
"Ситуация с топливом в нашей стране абсолютно стабильная. <...> Я не ожидаю роста цен на топливо на уровне инфляции", – заверил он.
Он обратил внимание на то, что инфляция двузначная, а стоимость топлива почти не выросла с начала года, чему есть объяснение: производство и отгрузка дизеля и бензина на внутренний рынок выросли, а экспорт товара, наоборот, практически сошел на нет. В сложившейся ситуации оптовые и розничные цены на этот товар не растут.
По словам Аркуши, в РФ добывается достаточное количество нефти и производится довольно широкий ассортимент нефтепродуктов в таких объемах, которые способны полностью удовлетворить спрос отечественного потребителя.
Ранее сообщалось, что в Крыму рост цен на бензин замедлился
в связи с расширением предложения на внутреннем рынке в условиях ограничения экспортных поставок.