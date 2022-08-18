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Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму
Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму - РИА Новости Крым, 18.08.2022
Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму
В Крыму в июле в годовом выражении подешевели яйца и некоторые овощи, также замедлился рост цен на бензин, иномарки и автомобильные шины, говорится в отчете... РИА Новости Крым, 18.08.2022
2022-08-18T10:20
2022-08-18T10:20
2022-08-18T10:22
крым
экономика
банк россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в июле в годовом выражении подешевели яйца и некоторые овощи, также замедлился рост цен на бензин, иномарки и автомобильные шины, говорится в отчете регионального отделения Банка России."В июле текущего года в годовом выражении подешевели яйца. Такая динамика цен обусловлена несколькими факторами: уменьшением расходов сельскохозяйственных организаций на корма на фоне замедления роста цен на зерно, сою и укрепления рубля в предыдущие месяцы, а также увеличением объема производства комбикормов", – говорится в докладе.Также дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки животноводов, в том числе ограничение экспорта основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота, а также предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Благодаря этим же факторам и увеличению объемов производства на внутреннем рынке страны замедлился рост цен на мясо птицы, свинины и говядины.Морковь и свекла также дешевели, но не настолько быстро, как в июле прошлого года. Также ускорилось снижение цен на капусту и картофель. При этом в регионе ускорился рост цен на лук, поскольку снизились объемы нового урожая из-за ухудшения погоды весной и сдвига сроков его созревания."В целом годовой прирост цен на продовольственные товары в июле увеличился до 19,5% после 17,8% месяцем ранее", – отметили в ЦБ.В категории непродовольственных товаров, годовой прирост цен на которые в июле снизился до 17,8% после 18,6% в июне, существенный вклад в инфляцию внесла динамика цен на бензин, иномарки и автомобильные шины.В целом годовая инфляция в Крыму в июле ускорилась незначительно, на половину процентного пункта – до 16,9%. В то же время годовой прирост цен на непродовольственные товары и услуги снизился.
https://crimea.ria.ru/20220817/kak-inflyatsiya-sela-byudzhet-sevastopoltsev-1124201637.html
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крым, экономика, банк россии
Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму
ЦБ: в Крыму подешевели яйца и замедлился рост цен на мясо, бензин и иномарки
10:20 18.08.2022 (обновлено: 10:22 18.08.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в июле в годовом выражении подешевели яйца и некоторые овощи, также замедлился рост цен на бензин, иномарки и автомобильные шины, говорится в отчете регионального отделения Банка России.
"В июле текущего года в годовом выражении подешевели яйца. Такая динамика цен обусловлена несколькими факторами: уменьшением расходов сельскохозяйственных организаций на корма на фоне замедления роста цен на зерно, сою и укрепления рубля в предыдущие месяцы, а также увеличением объема производства комбикормов", – говорится в докладе.
Также дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки животноводов, в том числе ограничение экспорта основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота, а также предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Благодаря этим же факторам и увеличению объемов производства на внутреннем рынке страны замедлился рост цен на мясо птицы, свинины и говядины.
Морковь и свекла также дешевели, но не настолько быстро, как в июле прошлого года. Также ускорилось снижение цен на капусту и картофель. При этом в регионе ускорился рост цен на лук, поскольку снизились объемы нового урожая из-за ухудшения погоды весной и сдвига сроков его созревания.
"В целом годовой прирост цен на продовольственные товары в июле увеличился до 19,5% после 17,8% месяцем ранее", – отметили в ЦБ.
В категории непродовольственных товаров, годовой прирост цен на которые в июле снизился до 17,8% после 18,6% в июне, существенный вклад в инфляцию внесла динамика цен на бензин, иномарки и автомобильные шины.
"Рост цен на бензин в регионе замедлился из-за расширения предложения на внутреннем рынке в условиях ограничения экспортных поставок. Такая же динамика стоимости на иномарки и автомобильные шины объясняется охлаждением спроса на автомобили после его всплеска в начале весны и достаточным количеством товара на рынке последних", – пояснили специалисты.
В целом годовая инфляция в Крыму в июле ускорилась незначительно, на половину процентного пункта – до 16,9%. В то же время годовой прирост цен на непродовольственные товары и услуги снизился.