https://crimea.ria.ru/20220818/yaytsa-myaso-i-benzin-chto-podeshevelo-a-chto-podorozhalo-v-krymu-1124203796.html

Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму

Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму - РИА Новости Крым, 18.08.2022

Яйца, мясо и бензин: что подешевело, а что подорожало в Крыму

В Крыму в июле в годовом выражении подешевели яйца и некоторые овощи, также замедлился рост цен на бензин, иномарки и автомобильные шины, говорится в отчете... РИА Новости Крым, 18.08.2022

2022-08-18T10:20

2022-08-18T10:20

2022-08-18T10:22

крым

экономика

банк россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в июле в годовом выражении подешевели яйца и некоторые овощи, также замедлился рост цен на бензин, иномарки и автомобильные шины, говорится в отчете регионального отделения Банка России."В июле текущего года в годовом выражении подешевели яйца. Такая динамика цен обусловлена несколькими факторами: уменьшением расходов сельскохозяйственных организаций на корма на фоне замедления роста цен на зерно, сою и укрепления рубля в предыдущие месяцы, а также увеличением объема производства комбикормов", – говорится в докладе.Также дополнительное влияние оказали государственные меры поддержки животноводов, в том числе ограничение экспорта основной кормовой составляющей – сои и соевого шрота, а также предоставление льготных кредитов на закупку зерна, шротов, премиксов, витаминов и аминокислот. Благодаря этим же факторам и увеличению объемов производства на внутреннем рынке страны замедлился рост цен на мясо птицы, свинины и говядины.Морковь и свекла также дешевели, но не настолько быстро, как в июле прошлого года. Также ускорилось снижение цен на капусту и картофель. При этом в регионе ускорился рост цен на лук, поскольку снизились объемы нового урожая из-за ухудшения погоды весной и сдвига сроков его созревания."В целом годовой прирост цен на продовольственные товары в июле увеличился до 19,5% после 17,8% месяцем ранее", – отметили в ЦБ.В категории непродовольственных товаров, годовой прирост цен на которые в июле снизился до 17,8% после 18,6% в июне, существенный вклад в инфляцию внесла динамика цен на бензин, иномарки и автомобильные шины.В целом годовая инфляция в Крыму в июле ускорилась незначительно, на половину процентного пункта – до 16,9%. В то же время годовой прирост цен на непродовольственные товары и услуги снизился.

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https://crimea.ria.ru/20220816/rynok-shtormit--ekspert-obyasnila-situatsiyu-na-rynke-nedvizhimosti-1124172680.html

https://crimea.ria.ru/20220804/krym-obespechivaet-khersonskuyu-oblast-benzinom--chto-s-tsenami-1124058980.html

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крым, экономика, банк россии