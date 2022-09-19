https://crimea.ria.ru/20220919/glava-vga-berdyanska-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-merii-1124550163.html
Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии
Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии
Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T13:26
2022-09-19T13:26
2022-09-19T13:26
запорожская область
специальная военная операция рф на украине
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба.Сауленко назвал "очередным враньем" распространяющиеся по городу слухи об эвакуации администрации, предположив, что они направлены на сеяние паники у населения освобожденных территорий.Кроме того, он призвал население ориентироваться только на официальные источники ввиду информационной войны против России и освобожденных в ходе спецоперации территорий.Ранее в Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты после двойного убийства представителей власти в Бердянске.
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2022
РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество
Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии
Глава ВГА Бердянска Сауленко опроверг слухи об эвакуации администрации из города
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба.
Сауленко назвал "очередным враньем" распространяющиеся по городу слухи об эвакуации администрации, предположив, что они направлены на сеяние паники у населения освобожденных территорий.
"Заявляю официально: никакой эвакуации не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте. Уже говорил, но повторю снова. Запорожская область под надежной защитой Российской армии. Нам не угрожает никакое наступление", – говорится в опубликованном в официальном Telegram-канале ВГА сообщении.
Кроме того, он призвал население ориентироваться только на официальные источники ввиду информационной войны против России и освобожденных в ходе спецоперации территорий.