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Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии - РИА Новости Крым, 19.09.2022
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Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии
Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии - РИА Новости Крым, 19.09.2022
Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии
Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба. РИА Новости Крым, 19.09.2022
2022-09-19T13:26
2022-09-19T13:26
запорожская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба.Сауленко назвал "очередным враньем" распространяющиеся по городу слухи об эвакуации администрации, предположив, что они направлены на сеяние паники у населения освобожденных территорий.Кроме того, он призвал население ориентироваться только на официальные источники ввиду информационной войны против России и освобожденных в ходе спецоперации территорий.Ранее в Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты после двойного убийства представителей власти в Бердянске.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество
Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии

Глава ВГА Бердянска Сауленко опроверг слухи об эвакуации администрации из города

13:26 19.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗдание Бердянского городского совета
Здание Бердянского городского совета - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба.
Сауленко назвал "очередным враньем" распространяющиеся по городу слухи об эвакуации администрации, предположив, что они направлены на сеяние паники у населения освобожденных территорий.

"Заявляю официально: никакой эвакуации не планируется. Городская администрация работает в обычном режиме. Руководство области в Мелитополе также на месте. Уже говорил, но повторю снова. Запорожская область под надежной защитой Российской армии. Нам не угрожает никакое наступление", – говорится в опубликованном в официальном Telegram-канале ВГА сообщении.

Кроме того, он призвал население ориентироваться только на официальные источники ввиду информационной войны против России и освобожденных в ходе спецоперации территорий.
Ранее в Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты после двойного убийства представителей власти в Бердянске.
 
Запорожская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеОбщество
 
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