https://crimea.ria.ru/20220919/glava-vga-berdyanska-oproverg-slukhi-ob-evakuatsii-merii-1124550163.html

Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии

Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии - РИА Новости Крым, 19.09.2022

Глава ВГА Бердянска опроверг слухи об эвакуации мэрии

Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба. РИА Новости Крым, 19.09.2022

2022-09-19T13:26

2022-09-19T13:26

2022-09-19T13:26

запорожская область

специальная военная операция рф на украине

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сен – РИА Новости Крым. Глава военно-гражданской администрации Бердянска Александр Сауленко опроверг сообщения об эвакуации мэрии из города, его заявление приводит пресс-служба.Сауленко назвал "очередным враньем" распространяющиеся по городу слухи об эвакуации администрации, предположив, что они направлены на сеяние паники у населения освобожденных территорий.Кроме того, он призвал население ориентироваться только на официальные источники ввиду информационной войны против России и освобожденных в ходе спецоперации территорий.Ранее в Запорожской области предложили вооружить чиновников для самозащиты после двойного убийства представителей власти в Бердянске.

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, специальная военная операция рф на украине, общество