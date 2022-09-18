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В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 18.09.2022
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В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта
В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта - РИА Новости Крым, 18.09.2022
В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта
Подталкивание Грузии к открытию "второго фронта" против России не подразумевает начало военных действий, а лишь направлено на экономический шантаж. Такое мнение РИА Новости Крым, 18.09.2022
2022-09-18T03:32
2022-09-18T03:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Подталкивание Грузии к открытию "второго фронта" против России не подразумевает начало военных действий, а лишь направлено на экономический шантаж. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, открытие военного фронта в Грузии против России невозможно, так как в стране нет большинства, способного убедить власти сделать такой шаг."Я думаю что второй фронт в плане военном невозможен в принципе. Во-первых, довольно серьезные базы находятся в Абхазии и Южной Осетии. Мы очень хорошо там на Кавказе защищены. Во-вторых, опыт войны, хоть и 14 лет прошло с того момента, он в памяти. Я уверен, что не найдется такое большинство, которое склонит власть к началу боевых действий", — уверен специалист.Он подчеркнул, что сейчас дипломатических отношений у России с Грузией нет, а взаимодействие двух стран основано на экономике."У нас и так нет дипломатических отношений, но есть экономические, и они позволяют нам более или менее нормально сосуществовать, даже несмотря на претензии Грузии к независимости Южной Осетии и Абхазии. Но, как видите, мы занимаемся торговлей и сотрудничаем по другим направлениям, вывели этот вопрос за скобки. Кто-нибудь, конечно, может вынести этот вопрос на повестку, но не знаю, кто сейчас убедит даже оппозицию и кого эта оппозиция сможет подтолкнуть к реальной войне", — пояснил эксперт.По его мнению, даже экономические барьеры со стороны Грузии против России будут только в ущерб ей самой."Да, они и сейчас могут пойти на экономический шантаж, но дело в том, что это в ущерб Грузии. Ее экономика не так велика, чтобы рисковать сейчас отношениями с одним из важнейших экономических партнеров", — заключил он.
https://crimea.ria.ru/20220627/rossiyskie-voennye-v-lnr-unichtozhili-naemnikov-iz-gruzii-i-stran-evropy---1123670522.html
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мнения, в мире

В чем суть "второго фронта" в Грузии — мнение эксперта

03:32 18.09.2022
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЕжегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Ежегодная большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 18.09.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. Подталкивание Грузии к открытию "второго фронта" против России не подразумевает начало военных действий, а лишь направлено на экономический шантаж. Такое мнение высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.

"Во-первых, что мы понимаем под вторым фронтом, давайте не будем пугать людей. Речь не идет о войне. Речь идет об экономических и прочего рода санкциях. Грузия должна включиться в сонм обвиняющих Россию во всех грехах и разорвать с ней всяческие отношения", — сказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".

По его словам, открытие военного фронта в Грузии против России невозможно, так как в стране нет большинства, способного убедить власти сделать такой шаг.
"Я думаю что второй фронт в плане военном невозможен в принципе. Во-первых, довольно серьезные базы находятся в Абхазии и Южной Осетии. Мы очень хорошо там на Кавказе защищены. Во-вторых, опыт войны, хоть и 14 лет прошло с того момента, он в памяти. Я уверен, что не найдется такое большинство, которое склонит власть к началу боевых действий", — уверен специалист.
Он подчеркнул, что сейчас дипломатических отношений у России с Грузией нет, а взаимодействие двух стран основано на экономике.
"У нас и так нет дипломатических отношений, но есть экономические, и они позволяют нам более или менее нормально сосуществовать, даже несмотря на претензии Грузии к независимости Южной Осетии и Абхазии. Но, как видите, мы занимаемся торговлей и сотрудничаем по другим направлениям, вывели этот вопрос за скобки. Кто-нибудь, конечно, может вынести этот вопрос на повестку, но не знаю, кто сейчас убедит даже оппозицию и кого эта оппозиция сможет подтолкнуть к реальной войне", — пояснил эксперт.
По его мнению, даже экономические барьеры со стороны Грузии против России будут только в ущерб ей самой.
"Да, они и сейчас могут пойти на экономический шантаж, но дело в том, что это в ущерб Грузии. Ее экономика не так велика, чтобы рисковать сейчас отношениями с одним из важнейших экономических партнеров", — заключил он.
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